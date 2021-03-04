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Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti

Ekranların sevilen dizilerinden birisi haline gelen Baraj dizisi araştırılmaya devam ediyor. Dizi hayranları, Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu merak ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe 15:23
Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti
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FOX TV ekranlarının yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından birisi haline gelen ve pek çok dizi sever tarafından takip edilen Baraj dizisi 29. Bölüm ile büyük bir ilginin odağı oldu. Baraj hayranları ise dizinin 30. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Bahar’ın zorla da olsa Mert’i Nehir’in elinden almayı başarması ile geçen 29. Bölüm sonrasında 30. Bölüm araştırmalarına hız verildi. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin olduğu Baraj dizisinin 30. Bölüm fragmanı araştırılmaya devam ediyor.

Baraj 30. Bölüm fragmanı

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Baraj dizisinin yeni bölüm tanıtımı merakla beklenmeye devam ediyor.

Baraj 29. Bölüm özet

Bahar’ın Mert’i Nehir’in elinden almayı başarması bir travmaya neden oldu. Yaşanan olaylar gerek Mert’te gerekse Nazım’da büyük suçluluk hislerine neden olurken Nazım’ın vicdan azabı sonrasında Nehir’e yaklaşmaya başlaması dikkat çekti.

Tarık, Zehra ve İbrahim ise işledikleri cinayet sonrasında halen Meryem’in cansız bedeninden kurtulmaya çalışıyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:23
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Fox TvBarajDizi30. BölümFragman29. Bölümözet
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