Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti

FOX TV ekranlarının yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından birisi haline gelen ve pek çok dizi sever tarafından takip edilen Baraj dizisi 29. Bölüm ile büyük bir ilginin odağı oldu. Baraj hayranları ise dizinin 30. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Bahar’ın zorla da olsa Mert’i Nehir’in elinden almayı başarması ile geçen 29. Bölüm sonrasında 30. Bölüm araştırmalarına hız verildi. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin olduğu Baraj dizisinin 30. Bölüm fragmanı araştırılmaya devam ediyor.

Baraj 30. Bölüm fragmanı

Baraj 29. Bölüm özet

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Baraj dizisinin yeni bölüm tanıtımı merakla beklenmeye devam ediyor.

Bahar’ın Mert’i Nehir’in elinden almayı başarması bir travmaya neden oldu. Yaşanan olaylar gerek Mert’te gerekse Nazım’da büyük suçluluk hislerine neden olurken Nazım’ın vicdan azabı sonrasında Nehir’e yaklaşmaya başlaması dikkat çekti.

Tarık, Zehra ve İbrahim ise işledikleri cinayet sonrasında halen Meryem’in cansız bedeninden kurtulmaya çalışıyor.