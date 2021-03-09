İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinin 30.bölümünü canlı izlemek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 22:10
Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle
Takip Et:

Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanan 30.bölümde, Nehir’in Nazım’dan hamile olduğu ortaya çıkıyor. Nazım’ın bu hamileliğe ne tepki vereceği ise oldukça merak ediliyor.

Baraj 30.bölüm canlı izle

Bahar, annesi öldükten sonra Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırsa da başarılı olamıyor. Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırarak Nazım’ın ona gelmesini sağlıyor.

BARAJ 30.BÖLÜM CANLI İZLE

Baraj son bölüm özeti

Bahar, zor da olsa Mert’i Nehir’den almayı başarır, ancak Mert’e yaşattığı travma nedeniyle suçluluk hisseder. Nazım’ın vicdan azabı onu Nehir’e yakınlaştırsa da bu yakınlık Bahar’ın müjdeli haberi ortalığı karıştıracak. Tarık, Zahra ve İbrahim ise Meryem’in cesedinden kurtulmak için plan içindeler.



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvBaraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Aklım Karıştı film konusu ve oyuncuları
Aklım Karıştı film konusu ve oyuncuları
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm
Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star yarışmasında hangi yarışmacılar yer alacak?
Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star yarışmasında hangi yarışmacılar yer alacak?

Popüler Haberler

Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Güvenli araç kiralama için bilinmesi gerekenler hususlar
Kapatılan Twitter hesabından silinmiş tweetler nasıl görülür?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
Rüyada civciv görmek neye işaret eder? Rüyada civciv görmenin anlamları ve yorumları
Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?
2020 Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi bankada emekliye promosyon ödemesi ne kadar?
Yağlı ciltlere uygulanabilecek doğal muz maskesi
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Kanalların yayın akışları 30 Ekim Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman? Başakşehir BJK maç saati ve tarihi
Bim'de satılan Miele süpürge nasıl, alınır mı?
Whatsapp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? Android ve IOS Whatsapp silinmiş mesajı geri getirme işlemleri
Rüyada ikiz bebek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ikiz bebek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.