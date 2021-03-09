Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle

Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanan 30.bölümde, Nehir’in Nazım’dan hamile olduğu ortaya çıkıyor. Nazım’ın bu hamileliğe ne tepki vereceği ise oldukça merak ediliyor.

Baraj 30.bölüm canlı izle

Bahar, annesi öldükten sonra Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırsa da başarılı olamıyor. Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırarak Nazım’ın ona gelmesini sağlıyor.

BARAJ 30.BÖLÜM CANLI İZLE

Baraj son bölüm özeti

Bahar, zor da olsa Mert’i Nehir’den almayı başarır, ancak Mert’e yaşattığı travma nedeniyle suçluluk hisseder. Nazım’ın vicdan azabı onu Nehir’e yakınlaştırsa da bu yakınlık Bahar’ın müjdeli haberi ortalığı karıştıracak. Tarık, Zahra ve İbrahim ise Meryem’in cesedinden kurtulmak için plan içindeler.