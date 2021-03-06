Bansky'nin Moronlar eseri 95 bin dolara alındı, yakıldı ve tekrar yaratıldı!

Injective Protocol, İngiliz asıllı sanatçının Moronlar adlı eserini satın aldı, ardından bu eseri aleve verdi. Şirketin amacı ise; Moronlar adlı eserin aleve verilmesini videoya alarak bunu yayınlamak ve böylece eserin sanal bir varlık/ dijital sanatsal değere dönüştürülmesi olduğu bildirildi. Sanatçının sergilediği ve 2006 senesine ait olan siyah-beyaz baskılı eserinin fiyatı ise açık arttırmada 95 bin dolara yükselmişti.

Eser artık dijital!

Eseri eser yapan bir diğer özellikse üzerinde yazılı olarak bulunan, “Siz moronların(aptalların) bu şeyi satın alacağına inanamıyorum!” yazısıdır. Eser bundan sonra sanat dünyasında yalnızca dijital olarak satın alınabilecek ve yine dijital olarak görüntülenebilecek. Sanatçı tarafından henüz bu olayla alakalı bir açıklama yapılmadı.

Eser artık NFT oldu!

Injective Protocol çalışanlarının, dijital marketing OpenSea’de yer alan blok zinciri teknolojisinden yararlanarak yapıt dijitalleştirildi. Böylelikletarafından yapılan sanat yapıtının artık bir NFT olduğu söylenebilir.

Adeta bir çılgınlık; kripto sanat

Moronlar adlı eser yok edilmesinin ardından tekrar yaratıldı. Bu sanatsal olaya tanıklık eden seyirciler ise farklı farklı duygular içinde kaldı. “Moden sanat dünyasının dönüm noktası” ile “Son dönemlerde rastlayabildiğim en punkça olay” gibi birtakım yorumlar yapıldı.

Öte taraftan dikkat çeken bir diğer eleştiri ise “Yok olan Bansky baskısının; varlığından daha değerli olacağı için oynanan 95 bin dolarlık bahis… NFT’lerin, çılgın sanat dünyasından sevgiler.” şeklinde oldu.

Son birkaç senedir üretimi yapılan sanat eserlerinin, NFT (Non-Fungible Token) haline getirilerek blockchainin bir parçası haline getiriliyor. Ayrıyeten kopyalanma gibi sorunların önüne geçerek sanatçıların eserleri daha özgün bir şekilde korunabiliyor. Bunun yanında eserler yüksek fiyatlardan satışta görüyor.