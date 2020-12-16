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Bala Hatun kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Osmanlı tarihinde ne zaman nasıl öldü?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde tarihte iz bırakmış olan kişiler büyük ilgi uyandırmaya başladı. Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan Bala Hatun da bu isimlerden biri olarak görülüyor. Peki Bala Hatun kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Osmanlı tarihinde ne zaman nasıl öldü? İşte Bala Hatun ile ilgili tüm ayrıntılar…

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:08
Bala Hatun kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Osmanlı tarihinde ne zaman nasıl öldü?
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Son senelerde tarihi dizilerin izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmesi üzerine tarihte yer almış olan karakterlerden bazıları da dikkat çekmeye başladı. Son olarak Osmanlı Devleti’ni konu edinen dizilerden birinde Bala Hatun karakterinin tarihte nasıl bir yeri olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Bala Hatun Kimdir?

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Bala Hatun 13. Yüzyılda yaşamıştır. Şeyh Edebali’nin kızı olarak bilinen Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin hanımı ve oğlu Alaaddin Paşa’nın annesidir. Bala Hatun 1289 senesinde Osman Bey ile evlenmiştir. 1324 senesinde hayata gözlerini kapatan Bala Hatun’un cenazesi Şeyh Edebali’nin Bilecik’te yer alan türbesinin yanında annesi ile birlikte defnedilmiştir. Bala Hatun’un Osman Bey ile evlenmesi, Osmanlı Devleti’nin o dönemde ciddi bir güç kazanmasını sağlamıştır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 18:08
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