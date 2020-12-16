Bala Hatun kimdir? Gerçek tarihte var mıydı? Osmanlı tarihinde ne zaman nasıl öldü?

Bala Hatun Kimdir?

Son senelerde tarihi dizilerin izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmesi üzerine tarihte yer almış olan karakterlerden bazıları da dikkat çekmeye başladı. Son olarak Osmanlı Devleti’ni konu edinen dizilerden birinde Bala Hatun karakterinin tarihte nasıl bir yeri olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Bala Hatun 13. Yüzyılda yaşamıştır. Şeyh Edebali’nin kızı olarak bilinen Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin hanımı ve oğlu Alaaddin Paşa’nın annesidir. Bala Hatun 1289 senesinde Osman Bey ile evlenmiştir. 1324 senesinde hayata gözlerini kapatan Bala Hatun’un cenazesi Şeyh Edebali’nin Bilecik’te yer alan türbesinin yanında annesi ile birlikte defnedilmiştir. Bala Hatun’un Osman Bey ile evlenmesi, Osmanlı Devleti’nin o dönemde ciddi bir güç kazanmasını sağlamıştır.