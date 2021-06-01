Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!

Başarılı dizi olan Kağıt Ev oyuncu kadrosunda sürpriz isim belli oldu. Yapımcılığını O3 Medya’nın yaptığı dizide ele alınan konu herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizinin başrolünde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş yer alıyor. Dizinin yeni oyuncusu ise Bahtiyar Engin oldu. Başarılı oyuncu dizide yer alacak.

Her hafta Pazartesi günü Star TV ekranlarında Kağıt Ev seyirciler ile buluşuyor.