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Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi olan Kağıt Ev her bölümü ile izleyicileri ekranlara büyülüyor. Oyuncu kadrosu ile ilgi gören dizi de yeni isimler katıldı. Konusu herkes tarafından beğenilirken kadro değişiklikleri de diziye canlılık katacağı bekleniyor. İşte Kağıt Ev dizisine yeni katılan ünlü oyuncu hakkında detaylar

01 Haziran 2021 Salı 11:07
Bahtiyar Engin Kağıt Ev kadrosunda!
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Başarılı dizi olan Kağıt Ev oyuncu kadrosunda sürpriz isim belli oldu. Yapımcılığını O3 Medya’nın yaptığı dizide ele alınan konu herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizinin başrolünde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş yer alıyor. Dizinin yeni oyuncusu ise Bahtiyar Engin oldu. Başarılı oyuncu dizide yer alacak.

 

Her hafta Pazartesi günü Star TV ekranlarında Kağıt Ev seyirciler ile buluşuyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 11:07
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Kağıt Ev DizisiKağıt Ev Oyuncu KadrosuBahtiyar Engin Yeni Dizi
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