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Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?

Kanal D’de seyircilerle buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında. İşte o soruların cevabı…

01 Haziran 2021 Salı 13:38
Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?
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Dizinin oyuncuları ve konusu

Fatih Enes Ömeroğlu’nun tasarımını, Kanal D’nin ise yapımcılığını yaptığı ARC imzalı yeni dizi Baht Oyunu Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Gerçek aşk konulu romantik komedi dizisi güzel konu ve farklı oyuncularıyla sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

Salı Akşamları izleyicilerin tercihi olması beklenen dizinin Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor. Dizinin oyuncuları arasında Aslı Sümen, Hande Subaşı, Emrah Ben ve Altan Erkekli gibi isimler var.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı isimlerinin senaristliğini üstlendiği yapımın yönetmenliğini Serdar Gözelekli yapacak. İlk başlarda aşkı kaçırıp daha sonra o aşkı kovalamayı konu alacak olan dizi 15 Haziran Salı saat 20.00’de Seyircilerle buluşacak.

Dizinin Oyuncuları

Aytaç Şaşmaz

(Bora Doğrusöz)

İyi eğitim gören Bora karakteri İstanbul doğumlu zengin bir ailenin evladı. Kendisine başka insanların ulaşmasına pek izin vermeyen bir karakter. Hırslı bir babanın tek evladı olarak büyütülen karakter yayınladığı haftalık yazılarda aşkın karşılıklı bir şey olmadığını, gerçek aşkın sadece masallarda olduğuna inanıyor.

İdris Nebi Taşkan

(Rüzgar Akcan)

Yakışıklı bir karkter olan Rüzgar, bütün kadınlara Mavi boncuk veren birisi. Çok yetenekli olup aynı zamanda tez vakitte herşeyden sıkılan biri. T.C. vatandaşı olmak amacıyla Ada ile dünya evine girmen Rüzgar, Bora’nın elemanı

Aslı Sümen

(Tuğçe Dikman)

Bora karakterinin çocukluk arkadaşı ve iş ortağı. İnsanlara biraz üstten bakan karakter entrika yapma kabiliyeti olacak bir hava veriyor. Boraya aşık olduğu sebeple şirkete ortak olan karakterin tek amacı onunla beraber mutlu bir hayat geçirebilmek

Hande Subaşı

(Nergis Şahin)

Ada karakterinin teyzelerinden biri. Kendisine ailesindeki diğer kadın biretlere benzemeyeceği adına bir söz veren karakterin 20’li yaşlarda dünya evine girmiş.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:38
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Baht OyunuKanal D
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