Baht Oyunu dizisi oyuncuları kimler? Baht Oyunu ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği, Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaryosunu yazdığı ve Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğini yaptığı Baht Oyunu dizisinde mutluluğu aşkta bulacağına inanan bir kızın hikâyesini anlatıyor

Baht Oyunu dizisi ne zaman başlayacak?

Baht Oyunu dizisi Haziran ayı içerisinde ekranlara gelmesi beklenirken kanal ve yapım şirketinden net bir tarih henüz paylaşılmadı.

Baht Oyunu dizisi oyuncuları kimler?

-Cemre Baysel

-Aytaç Şaşmaz

-İdris Nebi Taşkan

-Aslı Sümen

-Hande Subaşı

-Funda İlhan

-Tuğba Çom

-Anıl Çelik

-Ozan Dağgez

-İrem Yüksel

-Emrah Ben

-Suğdem Gözalır

-Altan Erkekli

İşte Baht Oyunu dizisi tanıtım fragmanı