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Baht Oyunu dizisi Nergis kimdir? Hande Subaşı kimdir?

Kanal D ekranlarında başlayacak olan Baht Oyunları dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine topladı. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi olan Nergis karakteri merak edildi. Dizide Nergis karakterini canlandıracak olan Hande Subaşı’nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Baht Oyunu dizisi Nergis kimdir? Hande Subaşı kimdir? işte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 10:44
Baht Oyunu dizisi Nergis kimdir? Hande Subaşı kimdir?
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Kanal D ekranlarında başlayacak olan Baht Oyunları dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine topladı. ARC Film imzalı, proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı Baht Oyunu dizisinin baş rollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer almaktadır. Oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli bulunduğu Baht Oyunları dizisinde Nergis karakteri merak edildi. Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterini Hande Subaşı canlandıracaktır. 

Baht Oyunu dizisi Nergis kimdir?

Baht Oyunu dizisinde Nergis karakteri Ada’nın ortanca teyzesidir. Çocukluk dönemi ailesinde ki kadınların mutsuz evlilikleri ve buna bağlı olarak üzüntü ve kederleri üzerine kurulu evlilikleri görerek geçmiş ve Nergis kendisine ailesindeki kadınlara benzememe sözü vermiştir. Nergis ailesindeki kadınlara benzememek için aşık olmayacak ve ona aşık ola kişiyi sevmeye çalışacakmış ve öylede yaparak 20’li yaşlarında ona aşık olan Aslan ile evlenmiştir. 

Hande Subaşı kimdir?

1984 yılında Ankara’da doğan Hande Subaşı 2005 Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümü mezunu olan Hande Subaşı Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir. Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteri ile tanınan Hande Subaşı, Adak, Kuş Dili, Düşman Kardeşler, Bahtiyar Ölmez, Diriliş Ertuğrul, Merhamet, Anadolu Kartalları, Elde Var Hayat, Güneşi Gördüm gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:44
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