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Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?

Kanal D kanalında yaz ayında birden fazla dizi yayın hayatına başlayacak. Bu dizilerden biri olan Baht Oyunu dizisi, dikkatleri çekti. Baht oyunu dizisinin ilk tanıtım fragmanının ardından seyirciler ,dizinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Baht Oyunu dizisi ne zaman başlayacak? Bu haberimizde Baht Oyunu dizisiyle alakalı detayları sizler için derledik. İşte Baht Oyunu dizisi hakkında detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:24
Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?
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Kanal D’de yaz aylarında yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin henüz resmi yayınlanma tarihi belli olmadı.  Dizinin başrolünde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alacak. Kanal D'nin bir başka dizisi olan Hekimoğlu'nda oynayan Aytaç Şaşmaz'ın ilk başrol teklifinin gelmesinin ardından diziden ayrılması olay oldu.  

Dizide bulunan Ada karakterinin evlilik hayali vardır. Aşık olduğu patronuyla evlenmek için hayal kurmaktadır. 

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

İdris Nebi Taşkan

Aslı Sümen

Hande Subaşı

Funda İlhan

Tuğba Çom

Anıl Çelik

Ozan Dağgez

İrem Yüksel

Emrah Ben

Suğdem Gözalır

Altan Erkekli

Dizinin ilk tanıtım videosu,yayınlandığı andan itibaren gündem olmayı başardı. Dizi romantik Komedi türünde olacağı tahmin edilmektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:24
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