Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?

Kanal D’de yaz aylarında yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin henüz resmi yayınlanma tarihi belli olmadı. Dizinin başrolünde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alacak. Kanal D'nin bir başka dizisi olan Hekimoğlu'nda oynayan Aytaç Şaşmaz'ın ilk başrol teklifinin gelmesinin ardından diziden ayrılması olay oldu.
Dizide bulunan Ada karakterinin evlilik hayali vardır. Aşık olduğu patronuyla evlenmek için hayal kurmaktadır.
Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;
İdris Nebi Taşkan
Aslı Sümen
Hande Subaşı
Funda İlhan
Anıl Çelik
Ozan Dağgez
İrem Yüksel
Emrah Ben
Suğdem Gözalır
Altan Erkekli
Dizinin ilk tanıtım videosu,yayınlandığı andan itibaren gündem olmayı başardı. Dizi romantik Komedi türünde olacağı tahmin edilmektedir.