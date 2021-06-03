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Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi

Baht Oyunu dizisi Haziran ayında Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Dizinin çekimleri halen devam etmektedir. Baht Oyunu dizisinin jenerik müziği bir kliple tanıtıldı. Baht Oyunu dizisinin jenerik şarkısına büyük ilgi gösterildi. Bu haberimizde Baht Oyunu dizisinin jenerik şarkısını sizler için derledik. İşte Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısı...

03 Haziran 2021 Perşembe 17:23
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
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Baht Oyunu jenerik şarkısı 

Kanal D’de yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinin yapımcılığını ARC Film, proje tasarımını ise Fatih Enes Ömeroğlu üstlenmektedir. Baht Oyunu dizisinin ilk bölümü 15 Haziran Salı günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarına gelecek.  Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alacak. Dizide Ada karakterinin aşk hikayesi anlatılacak.

Baht Oyunu dizisinde Aslı Demirer’in hazırlamış olduğu jenerik şarkısı, dizide yer alan oyuncuların kamera arkası görüntülerinden oluşan kliple yayınlandı. Baht Oyunu dizisinin jenerik şarkısı ,sosyal medyada oldukça fazla ilgi gördü. Jenerik müziğine ve klibe olan ilgi oldukça fazlaydı. Aslı Demirer, şarkının hazırlık sürecinin çok heyecan dolu olduğunu aktardı.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:23
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Baht Oyunu DizisiBaht Oyunu Jenerik şarkısıBaht Oyunu Kanal D
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