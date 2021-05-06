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Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu isimli dizi yayınlanan ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin başrol karakteri Ada ve Ada karakterini canlandıran güzel oyuncumuz Cemre Baysel yayınlanan fragman sonrasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı…

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:23
Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
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ARC Film imzası taşıyan Baht Oyunu isimli dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli üstleniyor. Kanal D’de ekranlara gelmek için hazırlanan Baht Oyunu isimli dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekti. Yayınlanan ilk fragmanı saatler içerisinde binlerce kişi tarafından izlenen Baht Oyunu isimli dizinin başrol kadrosunda yer alan Ada karakteri de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Baht Oyunu dizisi Ada kim? Cemre Baysel kim, kaç yaşında, sevgilisi var mı? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizin devamında…

Baht Oyunu dizisi Ada karakteri kim?

Kanal D’nin yeni dizisi Baht Oyunu’nun başrol kadrosunda yer alan Ada karakteri, 25 yaşında  ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken bir kızdır. Hayal dünyasının derinlerinde yaşayan Ada aynı zamanda fazla çalışkan birisidir. Ada da aynı diğer kızlar gibi çalışmakta olduğu şirketin sahibi, Bora’ya aşıktır. Devamlı olarak patronu Bora ile ilgili hayaller kuran Ada ile Bora’nın ilişkisi diğer çalışanlardan farklı olacaktır ve ilerleyen bölümlerde Bora’da Ada’ya aşık olacaktır.

Baht Oyunu dizisi Ada karakterini kim canlandırıyor?

Baht Oyunu isimli dizinin başrol karakteri Ada karakterini güzel oyuncu Cemre Baysel hayat veriyor. Yayınlanan ilk fragmanı binlerce tıklama alan ve oldukça fazla ilgi gören dizinin kadrosunda ki Ada karakteri ve Ada karakterini canlandıran güzel oyuncu Cemre Baysel oldukça merak edilmeye başlandı. Hal böyle olunca bizler de sizin için Baht Oyunu isimli dizinin başrol oyuncusu Cemre Baysel hakkında detaylı bir araştırma yaptık.

Cemre Baysel kim?

22 yaşında olan güzel oyuncu Cemre Baysel 5 Şubat 1999 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan güzel oyuncu Cemre Baysel’in ilk kamera önü deneyimi 2014 senesinde Yeşil Deniz isimli dizi ile olmuştur. 2 sezon süresince Yeşil Deniz isimli dizide Gonca karakterini canlandırmış olan oyuncu, Yeşil Deniz isimli dizinin hemen ardından Payitaht Abdülhamid isimli dizinin kadrosunda yer almıştır. 16 yaşında iken oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu, bu güne dek birbirinden başarılı projeler içinde yer almıştır. Yalnızca oyunculuk değil resim alanında da yetenekli olan güzel oyuncu son olarak 2020 senesinde Sol Yanım isimli dizi ile kamera karşısına çıkmıştı. Sol Yanım isimli dizi yüksek reyting alamadığı için final yapma kararı alında güzel oyuncu Cemre Baysel de Baht Oyunu isimli dizi ile anlaşma sağlayarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler nelerdir?

2014-2015 Yeşil Deniz (Gonca karakteri)

2016-2017 Payitaht Abdülhamid (Firuze karakteri)

2017 İsimsizler (Gülperi karakteri)

2018-2019 Elimi Bırakma (Melis Çelen karakteri)

2019-2020 Ramo (Fatoş karakteri)

2020 Sol Yanım (Cemre karakteri)

2021 Baht Oyunu (Ada karakteri)

Cemre Baysel’in resmi ınstagram hesabı

Yeni dizisi Baht Oyununda Ada karakteri ile seyirci karşısına çıkacak güzel oyuncu Cemre Baysel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanmakta. Güzel oyuncu resmi ınstagram hesabı üzerinden özel hayatı ve yer aldığı projeler ile alakalı sıklıkla paylaşım yapıyor. Güzel oyuncunun ınstagram hesabında 57 gönderisi ile 957 bin takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncu Cemre Baysel’in resmi ınstagram hesabı ise şu şekildedir: @cemrebaysel

Cemre Baysel sevgilisi var mı? Cemre Baysel sevgilisi kim?

22 yaşında olan güzel oyuncu Cemre Baysel evli değildir. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen güzel oyuncunun hayatında bilinen birisi yok. Cemre Baysel’in kendisi gibi oyunculuk yapan Volkan Keskin ile aşk yaşadığı konuşuluyor olsa da bu bilgilerin doğruluk payı yoktur ve iki isim yalnızca arkadaştır.

Baht Oyunu dizisi Ada karakteri (Cemre Baysel) kıyafetleri

Genç olmasına rağmen oldukça başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu Cemre Baysel yalnızca yeteneği ile değil güzelliği ile de dikkat çekmeyi başarmıştır. Özellikle genç kızlar tarafından ilgi ile takip edilen oyuncunun tarzı da çok beğeniliyor. Güzel oyuncu Cemre Baysel’in Baht oyunu dizisinde giyeceği etek, pantolon, tişört, kazak, elbise, hırka, ayakkabı vb. tüm kıyafetlerinin marka ve fiyatları belli olduğu zaman haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:23
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Anahtar Kelimeler:
BahtOyunuAdaCemreBaysel
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