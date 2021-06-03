Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?

Kanal D ekranlarında 15 Haziran 2021 tarihinde yepyeni bir dizi başlıyor. ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin adı ise ‘’Baht Oyunu’’ olacak. Romantik komedi türünde olacak yapımda birçok ünlü isim rolleri paylaşacak. Bu ünlülerden birisi ise Söz dizisinde Uzman Çavuş Feyzullah Altınparmak ve Hekimoğlu dizisindeki Doktor Emre karakterleri ile büyük beğeni kazanan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz. Yakışıklı oyuncu Baht Oyunu dizisinde, şirketin patronu olan Bora Doğrusöz karakterine hayat verecek.

Dizinin Konusu

Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998’de İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini özellikle 2017 yapımı Kötü Çocuk filmi ile duyurmuştur. Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan Hekimoğlu dizisinde Emre karakteri ile yer almıştır.

Dizideki diğer karakterlerden olan Ada Tözün (Cemre Baysel) ve Rüzgar Akcan’ın (İdris Nebi Taşkan) personel olarak çalıştığı şirketin sahibi olan Bora, hem yakışıklığı hem de bulunduğu statü itibariyle dikkatleri üzerine çeken birisidir. Ada, Tuğçe’den intikam almak ve kendisini terk eden Rüzgar’a haddini bildirmek için Bora ile bilerek yakınlaşmaya karar verir. İntikamı ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ada’yı romantik ve bir o kadar zorlu bir yolculuk beklemektedir.