İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?

Haziranın ortalarında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanacak Baht Oyunu dizisi hakkında merak edilen birçok şey var. Bora karakterinin gerçekte kim olduğu da bunlardan birisi. İşte karakter hakkında merak edilenler…

03 Haziran 2021 Perşembe 02:12
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında 15 Haziran 2021 tarihinde yepyeni bir dizi başlıyor. ARC Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin adı ise ‘’Baht Oyunu’’ olacak. Romantik komedi türünde olacak yapımda birçok ünlü isim rolleri paylaşacak. Bu ünlülerden birisi ise Söz dizisinde Uzman Çavuş Feyzullah Altınparmak ve Hekimoğlu dizisindeki Doktor Emre karakterleri ile büyük beğeni kazanan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz. Yakışıklı oyuncu Baht Oyunu dizisinde, şirketin patronu olan Bora Doğrusöz karakterine hayat verecek.

Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998’de İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini özellikle 2017 yapımı Kötü Çocuk filmi ile duyurmuştur. Son olarak geçtiğimiz günlerde final yapan Hekimoğlu dizisinde Emre karakteri ile yer almıştır.

Dizinin Konusu

Dizideki diğer karakterlerden olan Ada Tözün (Cemre Baysel) ve Rüzgar Akcan’ın (İdris Nebi Taşkan) personel olarak çalıştığı şirketin sahibi olan Bora, hem yakışıklığı hem de bulunduğu statü itibariyle dikkatleri üzerine çeken birisidir. Ada, Tuğçe’den intikam almak ve kendisini terk eden Rüzgar’a haddini bildirmek için Bora ile bilerek yakınlaşmaya karar verir. İntikamı ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ada’yı romantik ve bir o kadar zorlu bir yolculuk beklemektedir.


Son Güncelleme: 03.06.2021 02:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baht Oyunu DizisiAytaç şaşmazBora
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye kimgelecek?
Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye kimgelecek?

Popüler Haberler

Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Sadakatsiz 31. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Haziran 2021 Perşembe
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga nereli, yaşı kaç?
WordPress site için mutlaka olması gereken eklentiler nelerdir? 2021 wordpress için en iyi eklentiler
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?
Rüyada para alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada para alma görmek rüyasının tabiri
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Okullarda telafi eğitim programı nasıl uygulanacak, zorunlu mu?
10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izinler devam ediyor mu? İdari izinler ne zamana kadar devam ediyor?
Mucize filmi konusu nedir? Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Sena Altuner oynadığı diziler
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta
3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında ne var?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Haziran 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.