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Baht Oyunu Ada (Cemre Baysel) Kimdir?

Baht Oyunu dizisi oyuncuları? Baht Oyunun Ada? Cemre Baysel kimdir?

06 Haziran 2021 Pazar 03:01
Baht Oyunu Ada (Cemre Baysel) Kimdir?
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Son zamanların en ilgi çekici oyuncularından biri olmayı başaran Cemre Baysel geçmişte pek çok farklı yapımda rol almıştı. Adını şu ana kadar televizyona çıktığı iki yapım ile daha çok duyurdu. Daha öncesinde Sol yanım dizisi şu an ise Baht Oyunu adlı diziyle aktris Cemre Baysel ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sol Yanım adlı dizide oynamasıyla birlikte oyuncunun fanlarında doğru orantılı bir yükselme gerçekleşti. Bununla birlikte bir hayli insan da oyuncunun kişisel hayatı hakkında merak sahibi oldu. İşte o detaylar.

Oyuncunun Hayatı

Başarılı aktris İzmir’de 1999 senesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi’nde okumakta olan isim burada Resim Öğretmenliği bölümünü okumaya devam etmekte. Daha erken yaşta ekranlara çıkmaya alışık olan aktris ’in ilk tecrübesi TRT 1’de yayınlanmış başarılı dizi Yeşil Deniz ile birlikteydi.

Kişisel Özellikleri

Dış görünüşüyle birçok hayran kazanması oyuncunun fizik ölçülerinin de merak edilmesini sağladı. Son çıkan iddialar oyuncunun kilosu 53, boyu ise 1,66 olduğu yönünde. Aktris ’in burcu ise 5 Şubat doğumlu olduğu sebebiyle Kova olduğu.


Son Güncelleme: 06.06.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
Cemre BayselBaht OyunuTRT1Sol Yanım
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