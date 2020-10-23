Baharı Beklerken dizisi bitti mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi Baharı Beklerken geçen sezon pandemi nedeniyle 81. bölümde sezon finali yapmıştı. Dizinin çekimlerine Eylül ayında başlandı. Çekimler 120. Bölüme kadar gerçekleşti ve dizi 120. Bölümde final yapacak.
Baharı Beklerken neden final yaptı?
Beyaz TV dizinin düşük reytingi nedeniyle dizinin yayın hakkını satın almadı ve Green Yapım diziyi yurt dışında satarak Türkiye satışını henüz gerçekleştirmedi. Dizinin yurt içinde bir alıcısı çıkmazsa dizinin online ortamda yayınlanması da gündeme gelebilir ancak henüz bir gelişme yaşanmadı.
Son Güncelleme: 23.10.2020 16:48