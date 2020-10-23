Baharı Beklerken dizisi bitti mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi Baharı Beklerken geçen sezon pandemi nedeniyle 81. bölümde sezon finali yapmıştı. Dizinin çekimlerine Eylül ayında başlandı. Çekimler 120. Bölüme kadar gerçekleşti ve dizi 120. Bölümde final yapacak.

Baharı Beklerken neden final yaptı?

Ancak dizinin geçen sezon yayınlandığı kanal Beyaz TV’de mi yayınlanacağı yoksa başka bir kanalda mı yayınlanacağı belirsizliğini sürdürüyor. Ülkemizin yanı sıra 15 ayrı ülkede de yayınlanan dizinin yeni sezonda yurt içinde yayınlanmadan yurt dışına satıldığı açıklandı.

Beyaz TV dizinin düşük reytingi nedeniyle dizinin yayın hakkını satın almadı ve Green Yapım diziyi yurt dışında satarak Türkiye satışını henüz gerçekleştirmedi. Dizinin yurt içinde bir alıcısı çıkmazsa dizinin online ortamda yayınlanması da gündeme gelebilir ancak henüz bir gelişme yaşanmadı.