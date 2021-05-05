Bahar Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Bahar Şahin hangi yapımlarda yer almıştır?

Güzel oyuncu Bahar Şahin’in, Beşiktaş’ın başarılı futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken, bu iddiaların ardından Bahar Şahin ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İntenet üzerinden Bahar Şahin ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar, güzel oyuncunun hayatını merak ediyor. Aynı zamanda Bahar Şahin’in hangi yapımlarda yer aldığını da merak eden vatandaşlar, bu konuyu da araştırıyor. Biz de haberimizde Bahar Şahin ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte Bahar Şahin’in hayatına dair bilgiler...

Bahar Şahin hakkında bilgiler

26 Mayıs 1997 tarihinde hayata gözlerini açan Bahar Şahin, Ankara doğumludur. İlkokul eğitimini doğup büyüdüğü Ankara’da alan Şahin, 12 yaşında İstanbul’a taşınmış ve hayatına burada devam etmiştir. Çocukluğundan itibaren oyunculuğa meraklı olan Şahin, okulun tiyatro ekibine katılarak, bu konuda ilk adımını atmıştır. Sonrasında ise kendini geliştiren güzel oyuncu, dizi ve filmlerde yer almaya başlamıştır. İlk olarak O Hayat Benim isimli dizide yer alan Şahin, sonrasında Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Servet, Zalim İstanbul, İyi Aile Babası gibi dizilerde de yer almıştır. Dizilerin yanı sıra filmlerle de izleyici karşısına çıkan Şahin, Yol Arkadaşım, Oha Diyorum, İyi Oyun ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer almıştır.