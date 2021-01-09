Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak!

Son dönemde gösterdiği performans ile dillerden düşmeyen oyuncu Bahar Şahin’in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandığını açıklayan Bahar Şahin’in hastaneye kaldırılma sebebi araştırılmaya başlandı.

Yaşadığı sağlık sorunları sonrasında hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Ameliyat olacak

Cenan Adıgüzel ile barıştı

Yaşadığı karın ağrısı sonrasında hastaneye kaldırılan Bahar Şahin verdiği tahliller sonucunda hastaneye yatırıldı. Karın ağrısının sebebi koronavirüs değil yumurtalıklardan kaynaklanan Bahar Şahin’in ameliyat olacağı açıklandı.

Cenan Adıgüzel ile ilişki yaşamaya başlayan ancak sürekli kavga eden ikili geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı almıştı. Ayrılığa dayanamayan Adıgüzel ve Şahin ikilisi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ile barıştıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Zalim İstanbul dizisi oyuncularından Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atılan Bahar Şahin, Cenan Adıgüzel ile tekrar barışarak iddialara en net cevabı verdi.