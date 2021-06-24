Bahar Erdeniz kaç yaşında, nereli? Bahar Erdeniz mesleği nedir? Bahar Erdeniz hayatı ve biyografisi

Bahar Erdeniz’in asıl ismi Bahar Verel’dir. 17 Mayıs 1950’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eski manken ve sinema oyuncusudur. Güzel oyuncu, 1971’de mankenler kraliçesi seçilmiştir. 1979 Eylül’de Engin Verel’le evlenerek Fransa’ya taşınmıştır. Can ismini verdiği oğlu da kendisi gibi oyunculuk yapıyor.

Bahar Erdeniz’in kariyer hayatı

Erdeniz, Amerikan Kız Koleji orta bölümünde eğitim almış, 16 yaşındayken elektronik mühendisi olan Yalçın Erdeniz ile evlenerek İsveç’e yerleşmiştir. İsveç’e yerleştikten sonra bir sene psikoloji bölümünde eğitim almıştır. Kendisine gelen fotomodellik teklifleri sonrasında bir süre podyumlarda yer almış, sonrasında eşi ile ülkemize gere dönerek LCC okulunda eğitim almaya başlamıştır.

Afacan Küçük Serseri adlı filmle sinema sektörüne giriş yapmıştır. Pek çok filmin kadrosunda yer almış sonrasında FB’nin futbolcusu Engin Verel ile dünya evine girmiştir. 2000’lerin başında birçok TV dizisinde oynamıştır.

Bahar Erdeniz filmografi

Kader, Yönetmeni: Adnan Güler 2007, Türkan karakteri

• Sevda Çiçeği, Yönetmeni: Tevfik Şenol , Kartal Çidamlı, 2006, Gül karekteri

• Bütün Çocuklarım, Yönetmeni: Gamze Özer 2004, Feryal Kıroğlu karakteri

• Tatlı İstanbul Geceleri, Yönetmeni: Yılmaz Atadeniz, 1979, Şarkıcı rolü

• Nokta İle Virgül Paldır Küldür, Yönetmeni: Oksal Pekmezoğlu, 1979, Yasemin karakteri

• Mavi Mercedes, Yönetmeni: Yücel Uçanoğlu, 1977, Pınar karakteri

• Hakanlar Çarpışıyor, Yönetmeni: Natuk Baytan, 1977, Zeliha karakteri

• Aşk, Arzu Ve Silah, Yönetmeni: Mehmet Aslan, 1977

• Çizmeli Kedi, Yönetmeni: Arda Uskan, 1976, Gazino Müşterisi rolü

• Kanundan Kaçamazsın Yönetmeni: Çetin İnanç, 1976, Demet karakteri

• Üç Yaman Bakire, Yönetmeni: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Aslıhan karakteri

• Üç Ahbap Çavuşlar, Yönetmeni: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Hale karakteri

• Yarınlar Kimin, Yönetmeni: Mehmet Aslan, 1975, Aysel karakteri

• Sevişmek Bir Dakika, Yönetmeni: Aram Gülyüz, 1975, Nazan karakteri

• Seks Ve Şantaj, Yönetmeni: Nuri Akıncı, 1975

• Kılıç Aslan, Yönetmeni: Natuk Baytan, 1975, Ayla karakteri

• Enişte, Yönetmeni: Yücel Uçanoğlu, 1975, Gönül Gönülver karakteri

• Deli Deli Tepeli, Yönetmeni: Nejat Okçugil, 1975, Şarkıcı rolü

• Damgalı Adam, Yönetmeni: Nejat Okçugil, 1974, Süheyla karakteri

• Aman Ne Gırgır, Yönetmeni: Aram Gülyüz, 1974, Bahar karakteri

• Şüphe, Yönetmeni: Mehmet Dinler, 1973, Sema karakteri

• Özleyiş, Yönetmeni: Aram Gülyüz, 1973, Bahar karakteri

• Ömer Hayyam, Yönetmeni: Tunç Başaran, 1973, Nalan karakteri

• Patron, Yönetmeni: Melih Gülgen, 1973, Nilgün karakteri

• Kır Çiçeği, Yönetmeni: Mehmet Dinler, 1973, Zeynep karakteri

• Hazreti Yusuf, Yönetmeni: Nuri Akıncı, 1973, Züleyha karakteri

• Gurbetçiler, Yönetmeni: Osman F. Seden, 1973, Leyla karakteri

• Arap Abdo, Yönetmeni: Remzi Jöntürk, 1973, Niça karakteri

• Ölüme Köprü, Yönetmeni: Mehmet Aslan, 1972, Arzu karakteri

• Çöl Kartalı, Yönetmeni: Halit Refiğ, 1972, Leyla karakteri

• Yumurcak Küçük Şahit, Yönetmeni: Guido Zurli, 1972, Kenan'ın Karısı rolü

• Takip, Yönetmeni: Mehmet Dinler, 1972

• Suçlu, Yönetmeni: Mehmet Dinler, 1972, Ayla/Gülay karakteri

• Kırık Merdiven, Yönetmeni: Zafer Davutoğlu, 1972, Zeynep karakteri

• Kader Yolcuları, Yönetmeni: Aram Gülyüz, 1972, Suzan karakteri

• Aşk Fırtınası, Yönetmeni: Halit Refiğ, 1972, Nermin karakteri

• Şerefimle Yaşarım, Yönetmeni: Çetin İnanç, 1971, Hülya karakteri

• Newyorklu Kız, Yönetmeni: Osman F. Seden, 1971, Sevda karakteri

• Afacan Küçük Serseri, Yönetmeni: Ülkü Erakalın ,1971, Leyla karakteri