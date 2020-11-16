Bahar Candan kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in yaptığı yarışmacıların giyinip jüri karşısına çıktığı moda yarışmasına yeni bir isim daha katıldı. İşte Benim Stilim yarışmasında yarışmasıyla tanınan Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katıldı. Büyük bedenlerin katıldığı yarışmaya Candan 42 bedenle dahil oldu.

Bahar Candan Kimdir?

1998 doğumlu olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi’nde Hukuk okumaktadır. Ablası Nihal Candan gibi İşte Benim Stilime katılan ve yarışmadaki tavır ve konuşmalarıyla tanınmaya başlanan Candan, sosyal medyada da bilinen bir isim haline gelmiştir.

22 yaşındaki Bahar Candan İstanbul’da dünyaya gelmiş olup aslen Mersinlidir. Babası doktor olan Candan, Dondurma Gibisin şarkısını çıkarmıştı.

Bahar Candan’ın Kilosu ve Boyu

Bahar Candan 170 boyundadır. Geçmişte 47 kilo olduğunu söyleyen Candan, yarışma için kilo aldığını ve şuan 60 kilo olduğunu söylemektedir.