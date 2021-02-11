Bahar Candan Doya Doya Moda’da neden yok, elendi mi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmalarının başında gelen Doya Doya Moda yarışmasının bu haftaki bölümlerinde Bahar Candan yer almıyordu. İzleyiciler Doya Doya Moda yarışmacılarından Bahar Candan’ın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün öğlen vakitlerinde ekranlara geliyor. Sevilerek izlenen programa damgasını vuran yarışmacılardan Bahar Candan, bu hafta yayınlanan programlarda görülmedi. Bundan dolayı izleyicilerde acaba Bahar Candan yarışmadan elendi mi sorusu akıllara geldi. Genellikle kadınların izlediği yarışmada yarışmacıların kavgası sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bahar Candan’ın ilginç yorumları ve tarzı izleyicinin dikkatini çekiyordu.

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden biri olan İvana Sert, çoğu kez Bahar Candan’ı olumsuz anlamda eleştiriyordu. Bahar Candan çoğu kez çok ilginç kıyafetler giyip değişik bir makyaj yapıyordu. Bahar Candan geçen hafta olumsuz anlamda puan aldığından düşük puan aldığı için elenmiş oldu. Yani Bahar Candan yarışmaya veda etti.

Bahar Candan Kimdir?

Bahar Candan oldukça genç biridir. 1998 yılında doğmuştur ve İstanbulludur. Doçent Doktor Erkan Candan’ın kızıdır. İlk kez İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu. Sonrasında 2 tane de şarkı çıkardı. Ancak şarkıcılık ona pek yaramadı. Kendisi değişik ağlama tarzı, jest ve mimikleri, garip tarzı ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 176 cm boyunda olan Candan, 71 kilodur.