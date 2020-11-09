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Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor

Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılacak mı, ne zaman katılacak soruları merak ediliyordu. Bahar Candan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
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TV 8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim moda programıyla adını duyurun Bahar Candan ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki genç fenomen moda programının ardından katıldığı Survivor yarışmasıyla daha büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.


Bahar Candan sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelirken, son dönemde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Bahar Candan hakkında son olarak yine TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına katılacağı iddiaları ortaya atıldı. Yarışmada biraz daha büyük bedenleri kadınların şık olmak için yarıştığı bilinirken, Bahar Candan’ın yarışmanın çekimlerinde olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Bahar Candan kimdir?

1998 doğumlu olan Bahar Candan Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızıdır. Bahar Candan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisidir. Ünlü fenomen Elitizm adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:24
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Anahtar Kelimeler:
ModaYarışma
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