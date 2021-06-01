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Badem Şekeri filmi konusu nedir? Badem Şekeri filmi oyuncuları kim? Badem Şekeri konusu ve oyuncuları

Yerli komedi filmi Badem Şekeri televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film severler Badem Şekeri filmi konusu nedir, Badem Şekeri filmi oyuncuları kim merak ediyor. Badem Şekeri filmi bu akşam Fox TV’den yayınlanacak.

01 Haziran 2021 Salı 20:18
Badem Şekeri filmi konusu nedir? Badem Şekeri filmi oyuncuları kim? Badem Şekeri konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk’in yer aldığı Badem Şekeri filmi televizyon ekranlarına geliyor. Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türündeki Badem Şekeri filmi bu akşam 20:00de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Badem Şekeri filmi konusu nedir?

Uzmanlığını tamamlamış ve zorunlu görev için Yozgat’ın ilçesine gelen Doktor Mehmet’i burada hiç beklemediği bir sürpriz karşılar. Aşağıdelice Köyü muhtarı Bahri köye doktor gelecek vaadiyle muhtarlık seçimlerini kazanmış ancak vaadini gerçekleştirmemiştir. Doktorun peşine düşen köyün deli kızı Ayşe aynı zamanda köyünde imdadına yetişir. Kendilerine bir doktor bulmak isteyen Ayşe, Doktor Mehmet’i kaçırır. Köylüler ilk günden sağlık ocağına gelir. Ancak gelenlerin çoğunun bir hastalığı yoktur. Köylünün bilmediği bir şey ise Mehmet’in sakladığı sırdır. Tüm bu olanların arasında Doktor Mehmet’in tek umudu Ayşe olacaktır.

Badem Şekeri filmi oyuncuları kim?

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Burcu Altın

Mehmet Atay

 



Son Güncelleme: 01.06.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
Badem şekeriFilmFox TvAlper Saldıran
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