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Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Babil final yapma kararı aldı. Pek çok kişi dizinin neden final yaptığını araştırırken aynı zamanda final bölümü olan 20. bölümde neler yaşanacağı da araştırılmaya başlandı.

20 Kasım 2020 Cuma 21:23
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
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Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Babil final bölümü ile izleyici karşısına son defa çıkıyor. Final yapacağı haberleri ile izleyicileri üzen Babil’in neden final yaptığı araştırılırken aynı zamanda final bölümünde neler yaşanacağı da araştırılıyor.

20. bölümü ile Cuma günü final yapacak olan Babil dizisi oyuncuları arasında Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi usta isimler bulunuyor. Çıktığı ilk zamanlarda Babil dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplasa da dizinin reklamlarının eksik olması ve konunun artık sığlaşması nedeni ile final yapacağı belirtiliyor.

Babil 20. Bölümde neler yaşanacak?

İrfan, Deniz ile arasında olan tüm sorun ve engelleri hallettiğini düşünse de Egemen’in hesap sormaya gelmesi sonucunda hiçte düşündüğü gibi olmadığını anlar. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay ise hayatına yeni bir sayfa açmak ister ve tüm hesaplarını görmeye başlar. Süleyman, yaşadıkları ve kayıplarının intikamını almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele götürür.

Babil 19. Bölümde neler olmuştu?


İrfan tarafından yakılan intikam ateşi düşmanlarına zor anlar yaşatırken Ayşe’yle arasında ki kıvılcımda alevlenmeye başlamıştı. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için çok uğraşsa da Eda Deniz’in hayatı için, İlay’da dimdik durabilmek için yollar arıyor. İrfan’a karşı gerçekleştirilen intikam hamleleri Cihan’ın hayatını altüst etmesine yol açıyor. İrfan ise bu durumda düşmanları ile hesabını kapatmaya itiliyor.

Babil dizisi konusu nedir?

Para, yatırım, vergi borçları ve buna benzer tüm konuları kolayca hesaplamasını başaran İrfan tek bir şeyi hesaplayamaz. Oda insanların zaafı. Oğlunun hayatını kurtarmak için karanlık bir yola giren İrfan çevresinde ki herkesin hayatını uçuruma sürmektedir.

İlay, İrfan için son şansı verirken Egemen’de Eda’ya son şansını veriyor. Ancak İrfan Ayşe ile hiç beklemediği başka bir durumun içinde. İrfan ve Süleyman ise İlay için karşı karşıya gelecek.

Babil oyuncu kadrosu

  • İrfan: Halit Ergenç
  • Egemen: Onur Saylak
  • Ayşe: Aslı Enver
  • İlay: Birce Akalay
  • Eda: Nur Fettahoğlu
  • Süleyman: Mesut Akusta
  • Kudret: Veda Yurtsever
  • Deniz: Beren Kasımoğulları
  • Hakan: Selahattin Paşalı
  • Yalçın: Mert Doğan
  • Funda: Lesli Karavil
  • Nehir: Gizem Kala
  • Mert: Gürberk Polat
  • Aydan: Aydan Koptur
  • Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
  • Büşra: Şeniz Çetin
  • Aynur: Funda Eskioğlu
  • Sedat: Barış Aksavaş
  • Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:23
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BabilFinal Kararı20. BölümNeler Olacak
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