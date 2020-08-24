Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu

Babil dizisi ana karatkerlerinden Ozan Güven son günlerde sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme yer almıştı. Konu henüz yargı aşamasında olduğundan Ozan Güven ile Ay Yapım dizi sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Babil dizisinin yeni sezonunda Egemen karakterine Onur Saylak’ın hayat vereceği belirtiliyor.

Babil dizisi Onur Saylak kimdir?

Babil dizisinin yeni sezonunda Ozan Güven’in yer almayacağı öğrenilince Egemen karakterine Onur Saylak’ın hayat vereceği belirtiliyor. 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelen Saylak, Kadir Has Üniversitesi film ve drama yüksek lisans öğretim görevlisidir. ODTÜ fizik kazanmış ancak daha sonra eğitimini bırakıp Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim alan Saylak, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanarak oyunculuk eğitimi almıştır.

Onur Saylak’ın rol aldığı yapımlar;

2009-Nefes-Ateş,

2010-Gönülçelen- Levent,

2012-Ağır Roman Yeni Dünya-Janti metin,

2015-Hatırla Gönül- Tekin,

2016-Vatanım Sensin- Tevfik,

2018- Çarpışma- Veli Cevher

2019- Çukur- Veli Cevher

2019- Kuzgun- Ferman Koruoğlu