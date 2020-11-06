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Babil Nihan Kimdir? Şeniz Çetin biyografisi

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Babil Nihan Kimdir? Şeniz Çetin biyografisi haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 6 Kasım 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 19:42
Babil Nihan Kimdir? Şeniz Çetin biyografisi
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.


Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 06.11.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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