Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?

Star TV’nin drama kategorisinde ekranlarda olan Babil dizisi bu aksam final bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı. 20. Bölümüyle final yapma kararı alan Babil yayınlandığı ilk sezondan itibaren reytingleri yakalayamadığından ekranlardan ayrılıyor.

Final yapma yoluna giren Babil dizisinin güçlü kadrosunda bulunan isimler; Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Mesut Akusta’dır. Drama konusunda başarılı olan Babil ikinci sezonunu yayınlandıktan sonra izleyicilerine veda edecektir.

Babil Dizisi Niye Final Yaptı?

Bu akşam Star ekranlarında 20. Bölümüyle son kez ekranlara gelen Babil dizisi her hafta Cuma günleri yayınlanıyordu. Babil dizisi bitti mi sorusuna izleyiciler bugün yayınlanan final bölümüyle net bir cevap almış oldu.

Babil’in ekranlara veda etme sebepleri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Babil’in reytingleri yakalamadığından mı yoksa senaryodan kaynaklanan bir nedenden mi final yaptığı tartışılmaktadır. İlk yayınlandığı sezondaki başarısını yakalayamayan Babil için yapımcılar ile kanal yönetimi ortak karar alarak dizinin final yapmasını belirlemişlerdir.

Fakat hasta erkek çocuğunun tedavisi için gereken paraya sahip olmak için kötü yollara sapan bir profesörün yanlışlarla dolu hayatına odaklanmış olan Babil dizisi özellikle Birce Akalay’ın iyi oyunculuğuyla izleyicilerinde akıllardan silinmeyecek izler bıraktığını söylemek mümkündür.