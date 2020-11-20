İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?

Yayınlandığı ilk sezondan bu yana gereken ilgiyi görmeyen Babil dizisinin final yapıp yapmadığı izleyicileri tarafından merak edilmektedir. Babil final mi yaptı? Babil ekranlarda neden yok? Babil sevenlerine veda mı ediyor?

20 Kasım 2020 Cuma 22:48
Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?
Takip Et:

Star TV’nin drama kategorisinde ekranlarda olan Babil dizisi bu aksam final bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı. 20. Bölümüyle final yapma kararı alan Babil yayınlandığı ilk sezondan itibaren reytingleri yakalayamadığından ekranlardan ayrılıyor.

Final yapma yoluna giren Babil dizisinin güçlü kadrosunda bulunan isimler; Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak ve Mesut Akusta’dır. Drama konusunda başarılı olan Babil ikinci sezonunu yayınlandıktan sonra izleyicilerine veda edecektir.


Babil Dizisi Niye Final Yaptı?

Bu akşam Star ekranlarında 20. Bölümüyle son kez ekranlara gelen Babil dizisi her hafta Cuma günleri yayınlanıyordu. Babil dizisi bitti mi sorusuna izleyiciler bugün yayınlanan final bölümüyle net bir cevap almış oldu.

Babil’in ekranlara veda etme sebepleri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Babil’in reytingleri yakalamadığından mı yoksa senaryodan kaynaklanan bir nedenden mi final yaptığı tartışılmaktadır.  İlk yayınlandığı sezondaki başarısını yakalayamayan Babil için yapımcılar ile kanal yönetimi ortak karar alarak dizinin final yapmasını belirlemişlerdir.

Fakat hasta erkek çocuğunun tedavisi için gereken paraya sahip olmak için kötü yollara sapan bir profesörün yanlışlarla dolu hayatına odaklanmış olan Babil dizisi özellikle Birce Akalay’ın iyi oyunculuğuyla izleyicilerinde akıllardan silinmeyecek izler bıraktığını söylemek mümkündür.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BabilStar TvDramaDiziFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!

Popüler Haberler

Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2020
Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Hastanelerde kulak temizletme ücretleri
Öğretmen, polis, imam ve hemşire Ocak 2020 zamlı maaşları kaç TL olacak?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Askerlik Kasım 2020 ayı celbi ertelendi mi? Kasım celbi askerlik ne zamana ertelendi?
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2020
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar
Ziraat Bankası - Halkbank - Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL Temel İhtiyaç Desteği internetten ve SMS başvurusu
Kanalların yayın akışları 2 Kasım Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kimse Bilmez Nedim Saymaz kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Kurtaran hakkında bilgiler
2022 Engelli ve Engelli Yakını Bakımı Maaşları Ne Kadar Oldu? 65 Yaş ve Engelli Aylığı Zam Sonrası Ne Kadar Oldu?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlayacak, kimler muaf olacak?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
2. el araba fiyatları düşecek mi?
Okul servis ücretleri iade edilecek mi, ne olacak? Okul servis ücreti geri alınabilir mi?
Çocukluk dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.