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Babil neden final yapıyor? Babil dizisi neden bitti?

Star TV ekranlarında yayınlanan en yüksek bütçeli yapımlardan Babil'in neden final yaptığı araştırılmaya başlandı. İşte Babil dizisinin akıbeti.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:22
Babil neden final yapıyor? Babil dizisi neden bitti?
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17 Ocak’ta ilk bölümüyle ekranlara gelen Babil dizisi, 27 Kasım 2020’de 20. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Star TV’nin son dönemde çıkarmış olduğu en yüksek bütçeli yapımlardan Babil’in başrolünde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Onur Sayrak gibi oyuncular rol alıyor.


10. bölümüyle sezon finali yapan Babil için 10 bölümlük yeni sözleşme imzalanmasına karar verilmişti. Onur Saylak’ın da diziye dahil olması üzerine reytinglerin yükselmesi bekleniyordu ancak total verilerinde düşük görüldü.

Babil neden final yapıyor?

Babil, yüksek oyuncu bütçesi ve düşen reytingler nedeniyle final kararı aldı. Star TV’nin Babil dizisinin 20. bölümünden sonra yayın haklarını satın almayacağı ve yüksek maliyet nedeniyle dizinin dijitalde devam etmeyeceğine karar verildi.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:22
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BabilStar Tv
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