Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!

Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan ve ilk sezonunda reytinglerde her hafta en üst sıralarda yer alan Babil dizisinde kötü haber geldi. İkinci sezonunda reytinglerinde büyük düşüş yaşayan dizinin final yapacağına yönelik iddialar intenet üzerinde dolanmaya başlandı.

Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Babil dizisinin reytinglerinin, güçlü rakipleri nedeniyle düştüğü ifade ediliyor. TV 8’de Kırmızı Oda, ATV’de Hercai ve Kanal D’de Arka Sokaklar gibi önemli yapımların yer aldığı yayın gününde Babil dizisi zayıf kaldı.

Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç Aslı Enver, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay gibi önemli isimlerin yer aldığı Babil dizisinin ilk sezonunda Ozan Güven de yer alıyordu. Ancak sonrasında kadına şiddet iddiaları ile gündeme gelen oyuncu dizinin kadrosundan çıkmıştı. Onun yerine Onur Saylak oyuncular arasına dahil olmuştu.

Babil final mi yapıyor?

Star TV tarafından uzun zamandır yayınlanan Babil dizisi ikinci sezonun henüz başında reytinglerde düşmesine rağmen yayın hayatına devam etti. Bunun nedeni ise dizinin deneyimli oyuncu kadrosu sayesinde 55 ülkeye satışının gerçekleştirilmiş olması olarak belirtildi. Kanal ve yapımcılar için büyük gelir kaynağı sağlayan dizinin reytinglerinin düşük gitmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesi sağlandı. Ancak Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte Babil defteri de kapatıldı. Star TV, 20 Kasım tarihinde Babil dizisi için final bölümünü yayınladı. Bundan sonra ise Cuma gününde Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in yayınlanacağı ifade edildi.