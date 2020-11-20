İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!

Star TV'nin sevilen dizisi Babil ile ilgili son karar verildi. Özellikle son dönem içinde reytingleri ciddi oranda düşen Babil dizisinin final yapacağı açıklandı. Babil yerine yayınlanacak olan dizi ise çoktan hazırlandı...

20 Kasım 2020 Cuma 22:59
Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!
Takip Et:

Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan ve ilk sezonunda reytinglerde her hafta en üst sıralarda yer alan Babil dizisinde kötü haber geldi. İkinci sezonunda reytinglerinde büyük düşüş yaşayan dizinin final yapacağına yönelik iddialar intenet üzerinde dolanmaya başlandı.


Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Babil dizisinin reytinglerinin, güçlü rakipleri nedeniyle düştüğü ifade ediliyor. TV 8’de Kırmızı Oda, ATV’de Hercai  ve Kanal D’de Arka Sokaklar gibi önemli yapımların yer aldığı yayın gününde Babil dizisi zayıf kaldı.

Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç Aslı Enver, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay gibi önemli isimlerin yer aldığı Babil dizisinin ilk sezonunda Ozan Güven de yer alıyordu. Ancak sonrasında kadına şiddet iddiaları ile gündeme gelen oyuncu dizinin kadrosundan çıkmıştı. Onun yerine Onur Saylak oyuncular arasına dahil olmuştu.

Babil final mi yapıyor?

Star TV tarafından uzun zamandır yayınlanan Babil dizisi ikinci sezonun henüz başında reytinglerde düşmesine rağmen yayın hayatına devam etti. Bunun nedeni ise dizinin deneyimli oyuncu kadrosu sayesinde 55 ülkeye satışının gerçekleştirilmiş olması olarak belirtildi. Kanal ve yapımcılar için büyük gelir kaynağı sağlayan dizinin reytinglerinin düşük gitmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesi sağlandı. Ancak Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin yayın hayatına başlaması ile birlikte Babil defteri de kapatıldı. Star TV, 20 Kasım tarihinde Babil dizisi için final bölümünü yayınladı. Bundan sonra ise Cuma gününde Özcan Deniz’in yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in yayınlanacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 22:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvBabilSeni çok BekledimÖzcan Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!

Popüler Haberler

Babil final mi yapıyor? Star TV’den üzücü haber geldi!
Epic Games bu hafta ücretsiz oyunları neler?
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Babil neden final yaptı? Star Tv Babil neden bitti?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2020
Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Hastanelerde kulak temizletme ücretleri
Öğretmen, polis, imam ve hemşire Ocak 2020 zamlı maaşları kaç TL olacak?
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Askerlik Kasım 2020 ayı celbi ertelendi mi? Kasım celbi askerlik ne zamana ertelendi?
Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı
Başbakanlık bursu sorgulama işlemleri
Çukur Murtaza kimdir? Gerçek adı nedir? Ferit Kaya rol aldığı yapımlar
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Real Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Patron Dizisi Ela kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisinin Hüseyin'i Baran Can Eraslan'ın hayat hikayesi!
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Efsane Cuma indirimleri olan firma ve markalar
Yıllık izin ücreti hesaplama ve çalışma zamanına göre yıllık izin süresi hesaplamaları
Sokağa çıkma yasağı başladı mı, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?
TOKİ köy konut projeleri başlıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.