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Babil dizisinin Büşra'sı Şeniz Çetin'in hayat hikayesi!

Türkiye basınında yankı uyandıran Babil dizisinin Büşra'sı Şeniz Çetin'in hayat hikayesi! hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:30
Babil dizisinin Büşra'sı Şeniz Çetin'in hayat hikayesi!
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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