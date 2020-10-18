İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Babil dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Dizide yeni sezonda hangi yeni oyuncular rol alacak?

Star TV'de yeni sezonda da devam edecek olan Babil dizisinde birçok oyuncu ile yollar ayrıldı. Dizi ekibine bu oyuncuların yerine ise yeni isimler dahil oldu. Yeni sezon ilk bölümüne kısa süre kalan dizide ayrılan isimler ve yeni katılan isimler netleşti.

18 Ekim 2020 Pazar 13:09
Babil dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Dizide yeni sezonda hangi yeni oyuncular rol alacak?
Takip Et:

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Babil dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici tarafından tam not aldı. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden dizinin yeni sezon ilk bölümüne kısa bir süre kaldı. 11 Eylül Cuma akşamı izleyicisiyle yeniden buluşacak olan dizide birçok oyuncu değişikliği meydana geldi.

Babil dizisine yeni sezon gelen oyuncular

Yeni sezonda ekrandaki yerini korumaya devam eden Babil dizisinde yeni isimler boy gösterecek. Diziden ayrılan isimlerin olması ile birlikte diziye dahil olan isimler de oldu. Bu isimlerden en çok göze çarpan isim ise Onur Saylak oldu.

Onur Saylak

1977 Ankara doğumlu olan Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro ile ilgilenen Saylak, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde de eğitim almıştır. Birçok tiyatro oyununda boy gösteren başarılı oyuncu ilk olarak Kod Adı adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atmıştır.

Gönülçelen dizisinde rol arkadaşı olan Tuba Büyüküstün ile evlenen Saylak, bu evlilikten ikiz kız çocuğu sahibi olmuştur. Sonrasında ikili boşanmıştır. Son olarak Kuzgun dizisinde yer alan Saylak, yeni sezon ile birlikte Babil dizisi ile ekranlara dönecektir. Başarılı oyuncu dizide Egemen karakterini canlandıracak.


Babil dizisinden ayrılan oyuncular

Ozan Güven, Egemen

Dizinin ilk sezonunda Egemen karakterine hayat veren isim Ozan Güven’di. Dizinin sezon finalinin ardından eski sevgilisi ile mahkemelik olan Güven, dizi yetkilileri ile ortak bir karar alarak yeni sezonda dizide olmama kararı almıştır. Birçok tv dizisi ve tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi, Moden Dans Bölümü mezunudur.

Dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen Ozan Güven, yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Diziden ayrılan Güven’in yerine yeni sezonda Egemen karakterine Onur Saylak hayat verecek.

Aydan Koptur, Aydan

Geçtiğimiz sezon Babil dizisi kadrosunda bulunan bir diğer isim olan Aydan Koptur, yeni sezonda başlayan Tövbeler Olsun adlı diziden teklif almıştır. Bu dizi teklifini kabul eden Koptur, Babil dizisi ile olan anlaşmasını sonlanmıştır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BabilDiziOyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!
Babil dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Dizide yeni sezonda hangi yeni oyuncular rol alacak?
Arıza Dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan
Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ekim 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler
Alevlerin Ardından dizisinin Çiçek'ı Hazar Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan Öner kimdir? Faruk Batuhan Öner hakkında bilgiler
iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları cep yakıyor!
Kamu ve Özel Bankaların Bayram Kredisi Faiz Oranları! Kampanyalar Devam Ediyor!
Boşanan kadın babasının maaşını alabilir mi?
Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ne? Fox tv Sen çal kapımı ne zaman başlayacak?
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2020 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
70.000 TL’ye satın alınabilecek en iyi arabalar ve özellikleri
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.