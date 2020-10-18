Babil dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Dizide yeni sezonda hangi yeni oyuncular rol alacak?

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Babil dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici tarafından tam not aldı. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden dizinin yeni sezon ilk bölümüne kısa bir süre kaldı. 11 Eylül Cuma akşamı izleyicisiyle yeniden buluşacak olan dizide birçok oyuncu değişikliği meydana geldi.

Babil dizisine yeni sezon gelen oyuncular

Yeni sezonda ekrandaki yerini korumaya devam eden Babil dizisinde yeni isimler boy gösterecek. Diziden ayrılan isimlerin olması ile birlikte diziye dahil olan isimler de oldu. Bu isimlerden en çok göze çarpan isim ise Onur Saylak oldu.

Onur Saylak

1977 Ankara doğumlu olan Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro ile ilgilenen Saylak, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde de eğitim almıştır. Birçok tiyatro oyununda boy gösteren başarılı oyuncu ilk olarak Kod Adı adlı dizi ile televizyon dünyasına adım atmıştır.

Gönülçelen dizisinde rol arkadaşı olan Tuba Büyüküstün ile evlenen Saylak, bu evlilikten ikiz kız çocuğu sahibi olmuştur. Sonrasında ikili boşanmıştır. Son olarak Kuzgun dizisinde yer alan Saylak, yeni sezon ile birlikte Babil dizisi ile ekranlara dönecektir. Başarılı oyuncu dizide Egemen karakterini canlandıracak.

Babil dizisinden ayrılan oyuncular

Ozan Güven, Egemen

Dizinin ilk sezonunda Egemen karakterine hayat veren isim Ozan Güven’di. Dizinin sezon finalinin ardından eski sevgilisi ile mahkemelik olan Güven, dizi yetkilileri ile ortak bir karar alarak yeni sezonda dizide olmama kararı almıştır. Birçok tv dizisi ve tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi, Moden Dans Bölümü mezunudur.

Dizide başarılı bir oyunculuk sergileyen Ozan Güven, yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Diziden ayrılan Güven’in yerine yeni sezonda Egemen karakterine Onur Saylak hayat verecek.

Aydan Koptur, Aydan

Geçtiğimiz sezon Babil dizisi kadrosunda bulunan bir diğer isim olan Aydan Koptur, yeni sezonda başlayan Tövbeler Olsun adlı diziden teklif almıştır. Bu dizi teklifini kabul eden Koptur, Babil dizisi ile olan anlaşmasını sonlanmıştır.