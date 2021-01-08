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Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:30
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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