Babil dizisi neden final yaptı? Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!

Star TV ekranlarında Ay Yapım imzalı sevilen Babil dizisi 20. bölümünde final yaparak ekranlara veda etti. Tecrübeli oyuncularıyla dikkat çeken Babil’in başrolünü Halit Ergenç, Birce Akalay, Onur Saylak ve Nur Fettahoğlu üstleniyor.

Süleyman, Egemen’i öldürdü

20 Kasım Cuma günü final yaparak ekranlara veda eden Babil dizisinde Egemen ve Süleyman arasında yaşananlar diziye damgasını vurdu.

İrfan ile Deniz’in yardımına Egemen koşar. Süleyman’ın adamlarını vuran Egemen, Deniz’i dışarı çıkarır ve İrfan’ı kurtarmak için harekete geçer. Ayağından vurulan Süleyman çaresizce yerde yatarken Egemen’i görür. Kurşunu biten Egemen, Süleyman’ın silahını çekmesi üzerine üstüne atlar. İkili arasında çıkan boğuşma sırasında Egemen vurulur.