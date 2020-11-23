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Babil dizisi neden final yaptı? Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!

Star TV ekranlarına veda eden Babil dizisi neden final yaptığı merak ediliyor. Babil 20. ve final bölümü son sahnesi ile milyonları ekran başına kilitledi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
Babil dizisi neden final yaptı? Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!
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Star TV ekranlarında Ay Yapım imzalı sevilen Babil dizisi 20. bölümünde final yaparak ekranlara veda etti. Tecrübeli oyuncularıyla dikkat çeken Babil’in başrolünü Halit Ergenç, Birce Akalay, Onur Saylak ve Nur Fettahoğlu üstleniyor.


20 Kasım Cuma günü final yaparak ekranlara veda eden Babil dizisinde Egemen ve Süleyman arasında yaşananlar diziye damgasını vurdu.

Süleyman, Egemen’i öldürdü

İrfan ile Deniz’in yardımına Egemen koşar. Süleyman’ın adamlarını vuran Egemen, Deniz’i dışarı çıkarır ve İrfan’ı kurtarmak için harekete geçer. Ayağından vurulan Süleyman çaresizce yerde yatarken Egemen’i görür. Kurşunu biten Egemen, Süleyman’ın silahını çekmesi üzerine üstüne atlar. İkili arasında çıkan boğuşma sırasında Egemen vurulur.  




Son Güncelleme: 23.11.2020 12:48
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BabilStar Tv
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