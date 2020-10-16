Babil dizisi final mi yapacak? Babil yayınlanmaya devam edecek mi?

Star TV ekranlarında geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan Babil dizisi hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Onur Saylak ve Halit Ergenç’in başrollerinde olduğu dizinin Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo ve TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizileri nedeniyle reytinglerinin düştüğü ifade ediliyor.

Babil Final mi Yapacak?

İlk sezonuna göre izlenme sayıları bir hayli düşen dizinin izleyicilerinin özellikle Kırmızı Oda dizisine yöneldiği düşünülüyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yeni dizi oldukça iyi bir çıkış yakalayarak yüksek reytingler elde ediyor.

Dizinin son reyting raporlarına göre ilk sezonda elde edilen başarı ikinci sezonda devam ettirilemiyor. Her ne kadar dizi yapımcıları tarafından bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış bile olsa reytinglerin bu şekilde devam etmesi halinde kısa süre içinde final yapılacağı tahmin ediliyor.