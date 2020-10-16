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Babil dizisi final mi yapacak? Babil yayınlanmaya devam edecek mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinin retyingleri Kırmızı Oda’nın yayınlanmaya başlamasından sonra düşüşe geçti. İnternet üzerinde Babil’in final yapacağı yönünde iddialar ortaya kondu…

16 Ekim 2020 Cuma 17:28
Babil dizisi final mi yapacak? Babil yayınlanmaya devam edecek mi?
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Star TV ekranlarında geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan ve zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan Babil dizisi hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Onur Saylak ve Halit Ergenç’in başrollerinde olduğu dizinin Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo ve TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizileri nedeniyle reytinglerinin düştüğü ifade ediliyor.


İlk sezonuna göre izlenme sayıları bir hayli düşen dizinin izleyicilerinin özellikle Kırmızı Oda dizisine yöneldiği düşünülüyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan yeni dizi oldukça iyi bir çıkış yakalayarak yüksek reytingler elde ediyor.

Babil Final mi Yapacak?

Dizinin son reyting raporlarına göre ilk sezonda elde edilen başarı ikinci sezonda devam ettirilemiyor. Her ne kadar dizi yapımcıları tarafından bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış bile olsa reytinglerin bu şekilde devam etmesi halinde kısa süre içinde final yapılacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:28
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Anahtar Kelimeler:
Star TvBabilTV 8Kırmızı Oda
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