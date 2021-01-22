İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in yer aldığı diziler

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in yer aldığı diziler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 22 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in yer aldığı diziler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

22 Ocak 2021 Cuma 19:30
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in yer aldığı diziler
Takip Et:

Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özberk oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisinin Filiz'i Deniz Ertürk'ün hayat hikayesi!
23 Ocak 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 23 Ocak 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Çağlar Çorumlu nereli, yaşı kaç?
Kanal D yeni dizisi Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı çekim mekanları belli oldu
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Ali kimdir? Alihan Türkdemir hakkında bilgiler
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Çılgın Sayısal Loto çekiliş günleri ve saatleri
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
Survivor Hikmet'in Son Sağlık Durumu Nedir? Hikmet Diskalifiye Mi Olacak? Survivor Yarışına Geri Dönebilecek mi?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
En düşük konut kredisi faizi hangi banka veriyor? En uygun kredi için adres hangi banka?
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Ocak 23 2021
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.