Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı., Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi