İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Babil dizisi Büşra kimdir? konusuyla ilgili olarak 16 Ekim 2020 Cuma tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:30
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.


Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri Kimdir? Devrim Özkan dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Melek kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi
Kırmızı Oda dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?
Güneşli Bahçe kasabası gerçekte var mı, nerededir?
Araba temizliği nasıl yapılır, nasıl yıkanır? Araba yıkarken dikkat edilmesi gereken noktalar
Göz kapağı estetiği ortalama fiyatları ne kadar? 2020
Şampiyon dizisi ne zaman başlıyor? Trt Şampiyon dizisi yayın tarihi belli oldu!
Merdiven inip çıkmak kilo verdirir mi? Merdiven inip çıkmak ne kadar kalori yakar?
Star TV Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü geri ödemesiz öğrenci burs başvuruları nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı!
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alara Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Konuştukça programına nasıl başvuru yapılır? Özlem Yıldız Konuştukça Programı başvuru formu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.