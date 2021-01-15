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Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 15.01.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:33
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç?
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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