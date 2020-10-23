İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 23.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:31
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.


Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan biyografisi
Payitaht dizisindeki Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
2020 PTT hafta sonu kaça kadar açık? PTT Kargo ve haftasonu açık mı? PTT kargo ve PTT şubeleri çalışma saatleri
Halka dizisinden ayrılan 6 oyuncu kim?
Zuhal Topal'la Sofrada 9-13 Mart 2020 Bu hafta Yarışmacıları
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi yapılandırma
Fazlası Zarar Yarışması Katılım Şartları Belli Oldu! İşte Başvuru Formu!
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? 2020
AÖL mezuniyet kredi sınırı 170'e ne zaman düşecek, ne zamandan sonra geçerli olacak?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Alara Turan oynadığı diziler
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Altan oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
SGK af müjdesini verdi! Borç yapılandırma nasıl olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.