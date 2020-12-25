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Babil dizisi Büşra karakterini kim canlandırıyor? Şeniz Çetin kimdir?

Aralık 25 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Babil dizisi Büşra karakterini kim canlandırıyor? Şeniz Çetin kimdir? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Babil dizisi Büşra karakterini kim canlandırıyor? Şeniz Çetin kimdir? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 25 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:30
Babil dizisi Büşra karakterini kim canlandırıyor? Şeniz Çetin kimdir?
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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