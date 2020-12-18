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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 18 Aralık 2020 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi güncel ayrıntılarını Aralık 18 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:30
Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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