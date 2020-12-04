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Babil dizisi Büşra karakteri kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Babil dizisi Büşra karakteri kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Babil dizisi Büşra karakteri kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

04 Aralık 2020 Cuma 19:30
Babil dizisi Büşra karakteri kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Babil dizisi Büşra karakterini canlandıran oyuncunun asıl adı Şeniz Çetin'dir ve Denizli doğumludur. İkiz kardeşi var. Kardeşi kendisi gibi bir oyuncudur. Zemheri dizisiyle dikkatini çekmeyi başardı.

Liseden mezun olduktan sonra kendileri ve ailesi İstanbul'a taşındı. Şeniz Çetin, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Daha sonra oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Şeniz Çetin oyunculuk kariyerine ilk olarak Şahin Tepesi dizisinde başladı. Oyuncunun ikiz kardeşi Serpil Çetin de kendisiyle aynı "Zemheri" dizisine "Banu" rolüyle katıldı.

Babil Dizisi Büşra (Şeniz Çetin) Oynadığı Diziler

Babil (Büşra)

Kuzgun (Ferman’ın Avukatı)

Şahin Tepesi



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Şeniz ÇetinBüşraBabil
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