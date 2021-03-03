Babamın Kemanı filmi oyuncuları belli oldu

Babamın Kemanı filminden küçük ayrıntılar gelmeye başlandı. Gelen bilgilerle birlikte izleyici filmi merak etmeye başladı. Ünlü ve profesyonel oyuncuların olduğu film, romantik komedi türünde olacak. Filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.

Babamın Kemanı adlı filmde başrol oyuncuları belli olmuştu. Filmde,veboy gösterecek. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Çırağan Baskını ve Koçum Benim dizilerinde oynamış ve bu dizilerle birlikte isminden söz ettirmiştir. Düzyatan ise Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Evli ve çocuklu olan Düzyatan, Barbaros dizisiyle sözleşme yapmıştır. Babamın Kemanı adlı filmle tekrardan sevenlerin karşısına çıkamaya hazırlanıyor.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu ise Belçim Bilgin’dir. 1983 yılında Ankara’da doğan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi okumuştur. Daha sonrasında ise Yılmaz Erdoğan’la evlenmiştir. Kördüğüm dizinde oynayan Bilgin, burada ismini duyurmuştur. Hekimoğlu dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren ünlü oyuncu, Babamın Kemanı adlı filmle ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.