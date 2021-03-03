Babamın Kemanı filmi oyuncuları belli oldu

Babamın Kemanı filminden küçük ayrıntılar gelmeye başlandı. Gelen bilgilerle birlikte izleyici filmi merak etmeye başladı. Ünlü ve profesyonel oyuncuların olduğu film, romantik komedi türünde olacak. Filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.
Dizinin bir diğer başrol oyuncusu ise Belçim Bilgin’dir. 1983 yılında Ankara’da doğan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi okumuştur. Daha sonrasında ise Yılmaz Erdoğan’la evlenmiştir. Kördüğüm dizinde oynayan Bilgin, burada ismini duyurmuştur. Hekimoğlu dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren ünlü oyuncu, Babamın Kemanı adlı filmle ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 14:27