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Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2017 yılında vizyona giren Babam filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun ve Berker Güven gibi isimlerinde yer aldığı film vizyona girdiği tarihte büyük beğeni toplamıştı. Televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:36
Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Usta oyuncu Çetin Tekindor’un başrolünde yer aldığı filmde usta oyuncuya Melisa Şenolsun, Erkan Kolçak Köstendil, Berker Güven gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Babam filmi konusu ne?

Filmde sardalya konserve fabrikası sahibi olan Yusuf Tunalı batmak üzere olan fabrikayı kurtarmak için plan yapıyor. Tunalı, karısının vefatından sonra zihinsel olarak engelli olan oğlu Arif’e bakmak zorunda kalır. Yusuf oğlunun engelini kabullenmeyen ve oğlunu istemeyen biridir. Feride ise Yusuf’un fabrikasında çalışan atanamayan bir öğretmendir. Feride ve Yusuf’un yolları bir şekilde kesişir. Filmde Yusuf, Feride ve Arif’in hüzünlü hikayesi anlatılmaktadır.

Babam filmi nerede çekildi?

Babam filminin büyük kısmı Çanakkale’de çekilmiştir.

Babam filmi oyuncu kadrosu

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun


Berker Güven

Erkan Kolçak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar



Son Güncelleme: 16.09.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
BabamÇetin Tekindor
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