İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Babam Çok Değişti dizisi final mi yapacak, dizi bitecek mi?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Babam Çok Değişti dizisinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Dizinin hayranları, Kanal D ekranlarında yakın zamanda yayına başlayan dizinin final yapma nedeninin neler olduğunu merak etmeye başladı.

29 Ocak 2021 Cuma 21:29
Babam Çok Değişti dizisi final mi yapacak, dizi bitecek mi?
Takip Et:

Oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan Babam Çok Değişti dizisi 4 bölüm süren yayının ardından final yapıyor. Dizinin neden final yaptığı ise merak edilmeye başlandı.

Babam Çok Değişti neden final yapıyor?

Babam Çok Değişti dizisinin final yama nedeni açıklandı. Dizinin reyting sıralamasında istenen performansı gösterememesinden dolayı final yaptığı vurgulandı.

Babam Çok Değişti final bölümünde ne olacak?

Dizinin final bölümüne Mehmet Ali ile Aslı’nın evlilik yıldönümü damgasını vuracak. Mehmet Ali’nin yıldönümünü hatırlamadığını düşünen Aslı, eşini utandırmak için hazırlıklara başlar. Mehmet Ali ise tersine yıldönümlerini unutmamış ve bir sürpriz yapmaya hazırlanır. Birlikteliklerinin 25. yıldönümünde nikah tazeleyen ikili, yayın hayatına romantik bir veda yapacak.

Senarist ve isimde değiştirmişti?

Dizi hayatına oldukça iddialı bir şekilde adım atan ve ilk ekranlara geldiği anda İyi Aile Babası ismiyle seyrettiğimiz dizi, kötü gidişatı durdurabilmek amacıyla senarist Birol Güven ile anlaşmaya varmıştı. Birol Güven ile anlaşma yapılmasının ardından dizinin adı Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Yapılan bu son değişiklikte reytinglerde yükseltme yaşatamadı ve dizi final yapma kararı verdi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 21:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DDiziBabam çok Değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Amazon Prime Bliss film konusu ve oyuncuları
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Kış lastiği uygulaması hangi araçlara zorunludur? Kış lastikleri ne zaman takılmalı? 2019 Kış lastiği uygulaması tarihleri ve cezası
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
19 Temmuz Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV kanalların yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Öğretmenler İçin Başarı Durumlarına Göre (İlkokul - Ortaokul - Lise) 2019 Yılı 2. Dönem Karne Görüşü Yazıları
Survivor 1 Mayıs Nisa sakatlandı mı? Nisa'ya ne oldu parmakları mı kırıldı?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
Özel hastaneler acil servis ücreti alınmayan durumlar nelerdir? 2021
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 30 Ocak 2021 Cumartesi
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.