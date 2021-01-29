Babam Çok Değişti dizisi final mi yapacak, dizi bitecek mi?

Oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan Babam Çok Değişti dizisi 4 bölüm süren yayının ardından final yapıyor. Dizinin neden final yaptığı ise merak edilmeye başlandı.

Babam Çok Değişti neden final yapıyor?

Babam Çok Değişti dizisinin final yama nedeni açıklandı. Dizinin reyting sıralamasında istenen performansı gösterememesinden dolayı final yaptığı vurgulandı.

Babam Çok Değişti final bölümünde ne olacak?

Dizinin final bölümüne Mehmet Ali ile Aslı’nın evlilik yıldönümü damgasını vuracak. Mehmet Ali’nin yıldönümünü hatırlamadığını düşünen Aslı, eşini utandırmak için hazırlıklara başlar. Mehmet Ali ise tersine yıldönümlerini unutmamış ve bir sürpriz yapmaya hazırlanır. Birlikteliklerinin 25. yıldönümünde nikah tazeleyen ikili, yayın hayatına romantik bir veda yapacak.

Senarist ve isimde değiştirmişti?

Dizi hayatına oldukça iddialı bir şekilde adım atan ve ilk ekranlara geldiği anda İyi Aile Babası ismiyle seyrettiğimiz dizi, kötü gidişatı durdurabilmek amacıyla senarist Birol Güven ile anlaşmaya varmıştı. Birol Güven ile anlaşma yapılmasının ardından dizinin adı Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Yapılan bu son değişiklikte reytinglerde yükseltme yaşatamadı ve dizi final yapma kararı verdi.