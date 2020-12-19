Bir Başkadır dizisinin yaratıcısı Berkun Oya, yeni filmi ‘Azizler’ ile geri dönüyor. Kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya ve Fatih Artman gibi usta oyuncuların yer aldığı filmin ilk fragmanı izleyici ile buluştu.

Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı!

2 Ekim 2020 tarihinde vizyona girmesi beklenen Azizler filmi, sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona giremedi. Netflix ile anlaşan yapımcılar, Azizler’in Netflix platformunda yayınlanacağını açıkladı.

Azizler filminin konusu

Oyuncu kadrosuyla ilgi uyandıran filmin senaryosunu Berkun Oya kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor. Azizler filmi 5 Ocak 2021'de Netflix'te yayınlanacak.

Gençlik yıllarının sonuna gelen Aziz, hayatının gidişatından memnun değildir. Sevmediği bir işte çalışan ve hayallerinden bir hayli uzak olan Aziz, sevgilisi Burcu ile yaşadığı ilişkinin bitmesi gerektiğini anlar. Özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu günlerde, karşısına bir fırsat çıkar ve Aziz’in tehlikeli bir yalan söyleyerek bunu sürdürmesi gerekir. Bu yalandan sonra Aziz’in hayatı tamamen değişir.

Azizler resmi fragmanı: