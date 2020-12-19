İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!
Son Dakika
Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence...
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca sokak ortasında soyundu
Son Dakika
Çorum'da tırnakçılık yapan kadınlar yakalanınca...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı! Azizler filminin konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya ile Fatih Artman'ın yer aldığı Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı. Azizler, 5 Ocak 2021'de Netflix'te yayında olacak.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:07
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı! Azizler filminin konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Bir Başkadır dizisinin yaratıcısı Berkun Oya, yeni filmi ‘Azizler’ ile geri dönüyor. Kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya ve Fatih Artman gibi usta oyuncuların yer aldığı filmin ilk fragmanı izleyici ile buluştu.

Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı!

2 Ekim 2020 tarihinde vizyona girmesi beklenen Azizler filmi, sinemaların kapatılması nedeniyle vizyona giremedi. Netflix ile anlaşan yapımcılar, Azizler’in Netflix platformunda yayınlanacağını açıkladı.

Oyuncu kadrosuyla ilgi uyandıran filmin senaryosunu Berkun Oya kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler oturuyor. Azizler filmi 5 Ocak 2021'de Netflix'te yayınlanacak.

Azizler filminin konusu

Gençlik yıllarının sonuna gelen Aziz, hayatının gidişatından memnun değildir. Sevmediği bir işte çalışan ve hayallerinden bir hayli uzak olan Aziz, sevgilisi Burcu ile yaşadığı ilişkinin bitmesi gerektiğini anlar. Özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu günlerde, karşısına bir fırsat çıkar ve Aziz’in tehlikeli bir yalan söyleyerek bunu sürdürmesi gerekir. Bu yalandan sonra Aziz’in hayatı tamamen değişir.

Azizler resmi fragmanı:




Son Güncelleme: 19.12.2020 22:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AzizlerNetflixEngin GünaydınHaluk BilginerBinnur Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'e konuk olan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal'ın biyografisi
Masterchef'e konuk olan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal'ın biyografisi
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!

Popüler Haberler

Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2020
Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında nerelidir? Konuşanlar Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
Tiktok'ta rezalet görüntü! Kuru incir deposunda fareler cirit atıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mansur karakterini Nizamettin Özkaya canlandırıyor
Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?
Trabzon 2-1 Rize Maçın özeti ve golleri
Şok 23 Aralık – 30 Aralık 2020 indirimli yılbaşı ürünler aktüel kataloğu
Sergen Yalçın'dan 'x' diye bahseden spor spikeri Nazlı Canyurt kimdir?
Yeni platform ’da Kurtlar Vadisi dizisi mi yer alacak?
Kuveyt Türk Bankası yüzde 0.98 kar payı oranı ile konut finansmanı sağlıyor
İBAN no nedir, nasıl öğrenilir, doğrulaması nedir, kaç hanelidir?
Show TV yeni dizisi Aşk Ağlatır başrol oyuncusu kim olacak, dizi ne zaman başlayacak?
Milli atlet Necati Er rekor kırarak finale adını yazdırdı
2019 Eylül Balık fiyatları - Tezgahlarda Hamsi, Cinekop, Palamut, istavrit fiyatları
Sanko Üniversitesi hangi şehirde? Hastane sahibi kim?
Sanko Üniversitesi nerede, hangi şehirde, hastane sahibi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu Faysal Kimdir? Gerçekte Kim?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Cüneyt Çakır yeni imajıyla dikkatleri topladı
Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.