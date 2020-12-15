Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları

Azizler Filmi Hakkında Bilgiler ve Yorumlar
2021 yılında yayınlanacak ilk Netflix filmlerinden biri olan Azizler filminin başrollerini Engin Günaydın, Haluk Bilginer ve Binnur Kaya paylaşıyor. Peki yayınlanacak ilk yapımlardan biri olan bu filmin konusu nedir?
Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönetmenliğini paylaştığı filmlerden biri olan “Taylan Biraderler” filmlerinden biri olan Azizler isimli film hakkında merak edilen pek çok şey var.
Filmin Konusu Nedir?
Gençlik döneminde pek çok hayal kuran ve kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçmektedir. Sevmediği bir işte çalışıyor olan Aziz, dört yıldır birlikte olduğu Burcu hakkında bazı kararlar almaktadır. Herkesten uzaklaşmak ve yalnız kalmak isteyen Aziz, Burcu’dan da ayrılmak istemektedir. Karşısına bu sırada bir fırsat çıkmıştır ve yapması gereken tek şey bir yalan uydurup bu yalanı devam ettirmek. Fakat söylediği yalanın doğuracağı sonuçlar onun hayatının değişmesine sebep olur.
Filmin Oyuncu Kadrosu
Engin Günaydın
Haluk Bilginer
Binnur Kaya
Fatih Artman
İrem Sak
İlker Aksum
Öner Erkan
Hülya Duyar
Okan Yalabık
Gülçin Santırcıoğlu
Film Ne Zaman Vizyona Girecek?
Taylan Biraderler’in yönetiminde olduğu Azizler filminin senaryosunu Berkun Oya hazırlamıştır. 8 Ocak 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanacağı bilinen film, bir Türk yapımı dram ve komedi filmidir.
Son Güncelleme: 15.12.2020 01:28