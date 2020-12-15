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Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları

Netflix platformunda 2021 yılının ilk filmlerinden olacak olan Azizler filmi, bir Türk dram ve komedi filmidir. Başrollerini Haluk Bilginer, Binnur Kaya ve Engin Günaydın'ın paylaştığı ve senaryosunu Berkun Oya'nın yaptığı bir yapım olmakla birlikte izleyicilerini meraklandırmaya başlamıştır.

15 Aralık 2020 Salı 01:28
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
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Azizler Filmi Hakkında Bilgiler ve Yorumlar

2021 yılında yayınlanacak ilk Netflix filmlerinden biri olan Azizler filminin başrollerini Engin Günaydın, Haluk Bilginer ve Binnur Kaya paylaşıyor. Peki yayınlanacak ilk yapımlardan biri olan bu filmin konusu nedir?

Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ın yönetmenliğini paylaştığı filmlerden biri olan “Taylan Biraderler” filmlerinden biri olan Azizler isimli film hakkında merak edilen pek çok şey var.

Filmin Konusu Nedir?

Gençlik döneminde pek çok hayal kuran ve kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçmektedir. Sevmediği bir işte çalışıyor olan Aziz, dört yıldır birlikte olduğu Burcu hakkında bazı kararlar almaktadır. Herkesten uzaklaşmak ve yalnız kalmak isteyen Aziz, Burcu’dan da ayrılmak istemektedir. Karşısına bu sırada bir fırsat çıkmıştır ve yapması gereken tek şey bir yalan uydurup bu yalanı devam ettirmek. Fakat söylediği yalanın doğuracağı sonuçlar onun hayatının değişmesine sebep olur.

Filmin Oyuncu Kadrosu

Engin Günaydın

Haluk Bilginer

Binnur Kaya

Fatih Artman

İrem Sak

İlker Aksum

Öner Erkan

Hülya Duyar

Okan Yalabık

Gülçin Santırcıoğlu

Film Ne Zaman Vizyona Girecek?

Taylan Biraderler’in yönetiminde olduğu Azizler filminin senaryosunu Berkun Oya hazırlamıştır. 8 Ocak 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanacağı bilinen film, bir Türk yapımı dram ve komedi filmidir.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 01:28
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Anahtar Kelimeler:
AzizlerBinnur KayaEngin GünaydınHaluk Bilginer
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