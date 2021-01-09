Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Online dizi film platformu Netflix Türk yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Başrolünde Engin Günaydın’ın yer aldığı film dün akşam erişime açıldı.
Azizler konusu ne?
Gençlik yıllarının sonuna gelen ve hayatından memnun olmayan Aziz, gençliğinde kurduğu hayalleri gerçekleştirememenin mutsuzluğunu yaşamaktadır. Özel hayatında da sorunlar olduğunu gören Aziz 4 yıllık sevgilisi Burcu ile ayrılmaya karar verir.
Tüm bu farkındalıkların ardından kendisiyle baş başa kalan Aziz, kendisini özgürleştiğini fark eder. Aziz’in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar ancak Aziz bu fırsatı bir yalan söyleyerek gerçekleştirebilir. Aziz’in yalanı söyler ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalır.
Azizler filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;
Engin Günaydın - Aziz
Haluk Bilginer - Erbil
Binnur Kaya - Kamuran
İrem Sak - Burcu
Fatih Artman
Gülçin Santırcıoğlu
İlker Aksum
Hülya Duyar - Rüya
Göktuğ Yıldırım - Caner
Helin Kandemir