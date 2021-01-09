Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Online dizi film platformu Netflix Türk yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Başrolünde Engin Günaydın’ın yer aldığı film dün akşam erişime açıldı.

Azizler konusu ne?

Gençlik yıllarının sonuna gelen ve hayatından memnun olmayan Aziz, gençliğinde kurduğu hayalleri gerçekleştirememenin mutsuzluğunu yaşamaktadır. Özel hayatında da sorunlar olduğunu gören Aziz 4 yıllık sevgilisi Burcu ile ayrılmaya karar verir.

Tüm bu farkındalıkların ardından kendisiyle baş başa kalan Aziz, kendisini özgürleştiğini fark eder. Aziz’in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar ancak Aziz bu fırsatı bir yalan söyleyerek gerçekleştirebilir. Aziz’in yalanı söyler ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalır.

Azizler filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Engin Günaydın - Aziz

Haluk Bilginer - Erbil

Binnur Kaya - Kamuran

Öner Erkan - Alp

İrem Sak - Burcu

Fatih Artman

Gülçin Santırcıoğlu

İlker Aksum

Hülya Duyar - Rüya

Göktuğ Yıldırım - Caner

Helin Kandemir