Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları

Aziz dizisi
Aziz dizisi için hazırlıklar devam etmekte olup, dizi O3 Medya yapımcılığında yayınlanacaktır. Aziz dizisinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan otururken, senaryosunu Eda Tezcan yazdı. Aziz dizisi oyuncu kadrosunda henüz netlik yok. Ancak oyuncuların görüşmeleri devam ediyor. Aziz dizisinin konusu henüz açıklanmadı.
Zamanın hikayesi ile ünlü olan Aziz dizisi, Ramo'ya benzer bir kahramanlık hikayesi anlatabilir. Oyuncunun zamanı netleştikçe tematik bilgiler de paylaşılacak.Aziz dizisinin Antakya'da etkili bir dönemin hikayesini anlatacağı konuşuluyor. Aziz dizisi İstanbul'da bir sahnede çekilecek. Aziz dizisi için görüşülen isimler şu şekildedir;
Murat Yıldırım :En son Ramo dizisinde oynayan Murat Yıldırım’ın hangi dizide yer alacağı merak edilmektedir. Murat Yıldırım 1979 Konya’da doğdu. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde yer aldı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabına https://www.instagram.com/mrtyldrm/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Ahmet Mümtaz Taylan :Aziz dizisi için görüşülen bir diğer isim Ahmet Mümtaz Taylan oldu.1965 senesinde dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bu zamana kadar birçok film ve dizide yer almıştır. Usta oyuncunun Instagram hesabına https://www.instagram.com/ahmetmumtaztaylanofficial/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Fırat Tanış :Fırat Tanış 1975 senesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Pek çok dizi ve film çalışmasında yer aldı. Fırat Tanış’ın Instagram hesabına https://www.instagram.com/firattanis/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 09.01.2022 20:16