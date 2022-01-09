Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları

Aziz dizisi

Aziz dizisi için hazırlıklar devam etmekte olup, dizi O3 Medya yapımcılığında yayınlanacaktır. Aziz dizisinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan otururken, senaryosunu Eda Tezcan yazdı. Aziz dizisi oyuncu kadrosunda henüz netlik yok. Ancak oyuncuların görüşmeleri devam ediyor. Aziz dizisinin konusu henüz açıklanmadı.

Zamanın hikayesi ile ünlü olan Aziz dizisi, Ramo'ya benzer bir kahramanlık hikayesi anlatabilir. Oyuncunun zamanı netleştikçe tematik bilgiler de paylaşılacak.Aziz dizisinin Antakya'da etkili bir dönemin hikayesini anlatacağı konuşuluyor. Aziz dizisi İstanbul'da bir sahnede çekilecek. Aziz dizisi için görüşülen isimler şu şekildedir;