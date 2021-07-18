Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?

Show TV’nin iddialı yapımları arasında yer alması beklenilen Aziz dizisine dair detaylar merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosu neredeyse tamamlanmış durumda. Ayrıca dizinin konusu da belli oldu. İşte Aziz dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Aziz dizisinin konusu nedir?

Aziz dizisi oyuncu kadrosu

Dizi belli bir dönemi kapsayacak gibi duruyor. Dizinin konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bundan dolayı da dizinin konusuyla alakalı ayrıntılı bilgi veremeyeceğiz.

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım olacak. Diğer oyuncular içinde ise; Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Çetinkaya, Güven Murat Akpınar ile Füsun Demirel bulunuyor.

Aziz dizisi ne zaman başlıyor?

Dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yeni sezonda yani Eylül ayı gibi başlaması bekleniyor.