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Azeri kızı Günel Zeynelova kimdir, kaç yaşında, nereli?

Azeri kızı Günel Zeynelova, müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa süre sonra Türkiye'de yüksek bir üne kavuşmuştur. Demet ve Alişan Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Azeri kızı Günel'in son hali seyirciyi şaşırttı. Günel Zeynalova kimdir? Günel Zeynalova kaç yaşında ve nerelidir? Gibi sorular merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 23:16
Azeri kızı Günel Zeynelova kimdir, kaç yaşında, nereli?
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İbrahim Tatlıses, Azerbaycanlı kız Günel Zeynalova'yı çok küçük yaşta keşfetmişti Didem şarkısıyla kısa sürede popüler olan Günel Zeynelova merak edilmeye başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Azeri kızı Günel'in son hali herkesi şaşırttı. Günel Zeynalova kaç yaşında? Günel Zeynalova nereden geliyor? Azeri kızı Günel kimdir? Gibi sorular seyircilerin gündeminde yer aldı.

Azeri Kızı Günel Zeynalova Kimdir?

Günel adıyla çıkışı yakalayan ünlü şarkıcı Azerbaycanlı kız Günel'in kaç yaşında olduğu sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor. 25 Ekim 1985 Ağdam’da dünyaya gelen ünlü isim 35 yaşındadır. Azerbaycanlı şarkıcı, Didem şarkısıyla Türkiye'de bir üne kavuşmuştu. Özellikle şarkının klibinde hareketleri ve dansları sayesinde izleyiciler tarafından çok beğenilmiştir.

Müzik kariyerini devam ettiren Günel’in albümleri arasında 1998 senesinde çıkan "Ne Olur Allahım", 2003 senesinde Azeri Kızı Günel ve 2008 senesinde çıkan Adı Yok albümü vardır. Güzel şarkıcının singleları arasındaysa Sevgi İstəyirəm, Yeni Səhifə (2010), Senden İnsaf Diler Yarin (2014), Herşeye Değer (2014), Yandım Evladım (2016), Gel Çağıramam (2016), Azılı Bela (2017) ve Kırık Vazo (2018) bulunmaktadır.

Aktif bir şekilde instagram kullanan güzel şarkıcının instagram hesabında 822.000’i aşkın takipçisi bulunmaktadır.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:16
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Anahtar Kelimeler:
Günel ZeynelovaAzeri Kızışarkıcı
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