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Azer Çukur'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Cihangir Ceyhan Çukur'da olmayacak mı?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Azer Çukur'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Cihangir Ceyhan Çukur'da olmayacak mı? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek Azer Çukur'dan ayrıldı mı? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:28
Azer Çukur'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Cihangir Ceyhan Çukur'da olmayacak mı?
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Cihangir Ceyhan’ın Çukur yeni sezon oyuncu kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan’ın menajeri Gökçe Doruk Erten’in yeni sezon için farklı yapımcılarla görüşme yapıyor. Diziye devam eden oyuncuların yeni yapımcılarla görüşme yapmaya başlamasıyla birlikte Çukur yeni sezonunda yer almayacağı belirtildi.


Çukur’a sonradan dahil olmasına rağmen büyük bir beğeni kazanan Ceyhan, Azer karakteriyle diziye bambaşka bir hava kazandırmıştı. Yeni sezonda Erdenet ailesiyle mücadele içerisinde olacak Koçovalılar’ın hikayesinde Azer’e yer olmadığı belirtildi. Hali hazırda kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu, Mustafa Avkıran ile Barış Arduç’un maliyeti artırdığı ve bu nedenle dizide maliyeti düşürme çalışmalarının arttığı belirtilmişti.

Cihangir Ceyhan Çukur’dan neden ayrıldı?

Cihangir Ceyhan senaryodaki görevini tamamladığı için diziden ayrılacak. Pandemi nedeniyle firmaların kârlılık grafiği gerileme gösterdiğinden reklam ücretlerinde indirimlere gidildi ve böylelikle yeni sezonda dizilere ödenecek tutarlarda azalmaya başladı.

Çukur 4. sezon oyuncu kadrosunda senaryosunda yeterli düzeyde ağırlığı olmayan oyuncularla yolların ayrılacağı belirtiliyor. Bu süreçte Cihangir Ceyhan’ın Ay Yapım ile yeni sezon anlaşması imzalamayıp yeni sezon yapımlarıyla görüşme yapmaya çalıştığı aktaırlıyor.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurCihangir Ceyhan
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